Sir Andy Murray peut-il être éternel?

Andy Murray dit-il vraiment adieu à Wimbledon dès cette année?

Marco Pescio

Le chevalier est touché. Andy Murray a provoqué des visages tristes sur le site de Church Road au début de Wimbledon. Le jour même où il aurait dû disputer le match d'ouverture contre le Tchèque Tomas Machac, la légende du tennis écossais a déclaré forfait.

Murray avait délivré toute l'île en remportant le titre à Wimbledon en 2013 – il était entré dans l'histoire comme le premier Britannique à soulever enfin le trophée du classique sur gazon, 77 ans après Fred Perry. S'ensuivirent un autre triomphe à Wimbledon, une victoire olympique (sur le même site) et l'anoblissement de Knight Bachelor, grâce auquel il peut désormais orner son nom du préfixe «Sir».

Sir Andy Murray, et avec lui de nombreux fans, espérait pouvoir se présenter une dernière fois cette année sur le lieu de ses plus grands succès. En simple, bien sûr. Mais c'est précisément ce qu'il n'a pas pu faire. Le temps de récupération après son opération du dos, il y a un peu moins de deux semaines, au cours de laquelle un kyste a été retiré, n'a pas été suffisant, a fait savoir son équipe. Et de conclure: «Comme vous pouvez l'imaginer, il est très déçu. Mais il a confirmé qu'il jouera en double avec (ndlr: son frère) Jamie. Et il se réjouit de participer pour la dernière fois à Wimbledon.»

«Ne jamais dire jamais avec Andy!»

Depuis, on sait également que Murray a l'intention de s'aligner en double mixte aux côtés d'Emma Raducanu. L'année d'adieu ne se déroulera donc pas entièrement sans Murray. Mais son dernier rêve de simple à Wimbledon s'est envolé. Ou pas encore?

Ses compagnons de route se gardent en tout cas d'écarter prématurément l'éternel Sir Andy Murray. Alexander Zverev a ouvert le bal. Il a demandé de manière rhétorique: «Il n'a pas dit qu'il allait arrêter tout de suite, n'est-ce pas?» Et d'ajouter: «Je ne sais pas non plus pourquoi, d'une certaine manière, j'ai l'impression que l'année prochaine, nous serons de nouveau assis ici et que nous aborderons le même sujet.» La joueuse britannique Katie Boulter, en pleine forme, a déclaré de manière éloquente: «Ne jamais dire jamais avec Andy!» Et Novak Djokovic a également déclaré qu'il ne croyait pas à une retraite définitive: «J'espère qu'il aura une nouvelle chance l'année prochaine. Tel que je le connais, il va essayer.»

Tout le monde est d'accord sur ce point: Andy Murray aurait mérité des adieux plus dignes à Wimbledon.