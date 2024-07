Jannik Sinner s'en sort en quatre sets

Sinner a dû batailler durant 3h42' face à Berrettini au 2e tour à Wimbledon

ATS Agence télégraphique suisse

Le no 1 mondial a battu Matteo Berrettini (ATP 59) 7-6 (7/3) 7-6 (7/4) 2-6 7-6 (7/4) en 3h42' au 2e tour sous le toit du Centre Court.

Finaliste en 2021 sur le gazon londonien, Matteo Berrettini n'affiche certes pas (encore?) le même niveau après trois années de galère marquées par des pépins physiques. N'empêche que l'Italien demeure un «client» sur cette surface, comme en témoigne sa place de finaliste à Stuttgart à la mi-juin.

Demi-finaliste l'an dernier à Wimbledon, Jannik Sinner a d'ailleurs abordé ce «derby» avec toute l'application requise, même s'il n'a encore jamais perdu face à un compatriote sur le circuit principal (14-0 désormais). Sous les yeux de Mirka Federer, il a ainsi maîtrisé son sujet dans les deux premiers sets.

Mais Matteo Berrettini, porté par un service extrêmement performant (28 aces au final), a su élever son niveau de jeu pour faire douter un peu plus son adversaire. L'ex-no 6 mondial a même survolé les débats dans la troisième manche, avant de signer le premier break du quatrième set pour mener 2-1.

Plus solide physiquement et plus constant à l'échange, Jannik Sinner a cependant refait immédiatement son retard et repris peu à peu le contrôle. Et le vainqueur du dernier Open d'Australie a fait une troisième fois la différence au tie-break, gagnant le droit d'affronter le Serbe Miomir Kecmanovic (ATP 52) en 16e de finale.