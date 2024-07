Les Federer à Wimbledon comme à la maison

1/7 Les jumeaux de Federer, Myla et Charlene, ainsi que Leo et Lenny, regardent le match sur le court 18.

Marco Pescio

L'année dernière, Roger Federer apparaissait encore dans la Royal Box, saluant la princesse Kate sur le court central. Cette année, l'homme de 42 ans laisse les feux de la rampe à d'autres à Wimbledon - il n'est là que parce que la pression est devenue trop forte au sein de sa famille.

Lors d'un événement promotionnel pour son nouveau documentaire «Twelve Final Days», il a récemment déclaré à Londres qu'il était en fait très heureux chez lui. Mais ses enfants Myla et Charlene (14 ans) ainsi que Leo et Lenny (10 ans) auraient insisté pour pouvoir retourner à Wimbledon cette année. Roger Federer en sourit: «Les enfants font pression. Ils m'ont dit: 'Tu y es allé sans nous l'année dernière. Maintenant, nous voulons venir aussi!' Alors j'ai dit: 'bien, nous y allons'.»

Pour voir les Federer cette année, il faut avoir de la chance. La famille se mêle à la foule sur le vaste terrain de Wimbledon de Church Road. Les deux paires de jumeaux regardent par exemple sur le court 18 le match entre la star montante américaine Ben Shelton (21 ans) et le Sud-Africain Lloyd Harris (27 ans). Shelton, qui est équipé par la société On de Federer, remporte le thriller en cinq sets. Les Federer applaudissent et encouragent. Et en t-shirt et en petite robe, car après des jours gris et pluvieux dans le sud-ouest de Londres, l'astre solaire a enfin eu pitié du prestigieux tournoi de tennis. Les Federer ont eu droit à leur part de soleil.

Il n'a pas assisté aux adieux d'Andy Murray

La veille, Mirka Federer a été aperçue sur les gradins du court central lors du derby italien entre Jannik Sinner et Matteo Berrettini. Sur les images télévisées, on la voit avec l'une de ses filles.

Et Roger? L'octuple vainqueur de Wimbledon se fait rare dans son salon. A midi, il se faufile, accompagné de gardes du corps, dans les petites rues entre les places, puis disparaît dans le bâtiment principal, prend des rendez-vous. Il n'apparaît pas non plus lors de la cérémonie d'adieu à Andy Murray après son double avec son frère Jamie. Il laisse la grande scène à Sir Andy.

Toutefois, d'autres grands noms comme Novak Djokovic, John McEnroe ou Iga Swiatek font honneur à Andy Murray. Roger Federer, pourtant présent à Wimbledon, est en revanche absent de la cérémonie.