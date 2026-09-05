Stefanos Tsitsipas signe son grand retour à l’US Open

Stefanos Tsitsipas retrouve des couleurs à New York. Le Grec, retombé au 53e rang mondial, s’est qualifié pour les 8es de finale de l’US Open pour la première fois de sa carrière.

ATS Agence télégraphique suisse

Stefanos Tsitsipas semble de retour aux affaires. Le Grec, ex-no 3 mondial, s'est hissé pour la première fois en 8es de finale à l'US Open. Tombeur du Français Arthur Fils au 1er tour, Stefanos Tsitsipas a disposé d'une deuxième tête de série vendredi. Il a battu le Tchèque Jiri Lehecka (ATP 19) 2-6 6-1 7-6 (7/3) 6-1. Tombé au-delà de la 50e place mondiale (53e), il atteint ce stade en Grand Chelem pour la première fois depuis plus de deux ans (Roland-Garros 2024).

Les débats avaient pourtant plutôt mal démarré pour Stefanos Tsitsipas. Mais il a rapidement retrouvé le fil du jeu qui lui avait permis de créer la surprise en ouverture face à Arthur Fils (ATP 11) lundi. Solide sur son service mais aussi en retour, le double finaliste en Grand Chelem a semblé maîtriser son sujet.

Le Grec a multiplié les longs échanges avec Jiri Lehecka, soudain moins à l'aise dans ce registre. Parfois dominateur, il n'a commis que huit fautes directes sur les deuxième et quatrième sets, quasiment devenus des formalités. Et il a dominé les débats dans le tie-break de la troisième manche, sous les vivats du public.

«Une magnifique atmosphère»

«Je n'ai jamais eu droit à ces encouragements à New York, les gars», s'est enthousiasmé lors d'une interview sur le court l'intéressé, qui affrontera Ben Shelton (ATP 9) ou Denis Shapovalov (ATP 48) en 8e de finale. «Vous êtes phénoménaux. Quelle belle soirée électrique.»

Stefanos Tsitsipas a salué l'apport récent du coach Patrick Mouratoglou, qui a rejoint son équipe en remplacement de son père Apostolos, son coach historique dont il s'est séparé en juin. Thomas Perrin, membre de la structure de Mouratoglou, le suit à présent au quotidien. «Nous sommes en train de créer une magnifique atmosphère», s'est félicité le Grec.