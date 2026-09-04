Malgré des erreurs inhabituelles, Carlos Alcaraz a éliminé Wu Yibing (6-3 6-4 6-1) vendredi à l'US Open. Il affrontera Tommy Paul dimanche pour un test crucial en huitièmes de finale.

ATS Agence télégraphique suisse

Tenant du titre à New York, le no 3 mondial Carlos Alcaraz a dû s'employer vendredi contre le Chinois Wu Yibing (ATP 113) à l'US Open. Mais il s'est malgré tout hissé en huitièmes de finale.

Vainqueur 6-3 6-4 6-1, le septuple lauréat de tournois majeurs n'a que trop rarement fait ressentir sur le court l'écart de classement avec son adversaire, très solide de fond de court.

L'Espagnol de 23 ans, qui dispute à New York son premier tournoi depuis une blessure au poignet droit contractée en avril, a laissé échapper un break d'avance dans chacune des deux premières manches, alternant tout au long du match entre cris de soulagement et rugissements de dépit.

Dans le troisième set, l'ex-no 1 mondial a encore concédé deux balles de break dès le premier jeu. Après avoir sauvé sa mise en jeu, le Murcien a pris le service de Wu pour mener 3-1 et filer vers la victoire.

Face à Tommy Paul

Auteur de fautes directes inhabituelles chez lui, notamment en coup droit, Alcaraz a malgré tout réussi à gagner en trois sets, contrairement au tour précédent où il avait concédé la première manche au Portugais Jaime Faria (ATP 72).

Après avoir affronté trois adversaires classés hors du top 70, le huitième de finale programmé dimanche contre l'Américain Tommy Paul (ATP 21) aura valeur de test pour la deuxième tête de série du tournoi, dans un US Open sans favori évident.

Vainqueur du dernier US Open, de l'Open d'Australie en janvier avant de manquer Roland-Garros et Wimbledon à cause de sa blessure, Carlos Alcaraz a aligné vendredi une 17e victoire d'affilée en Grand Chelem, la meilleure série de sa carrière même s'il reste loin du record de Novak Djokovic (30 victoires de suite entre Wimbledon 2015 et 2016).