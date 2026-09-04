Aryna Sabalenka passe encore un tour à l'US Open

Aryna Sabalenka, no 1 mondiale et double tenante du titre à New York, a battu Kamilla Rakhimova 6-3 6-4 vendredi à l'US Open, se qualifiant pour les huitièmes de finale.

ATS Agence télégraphique suisse

Double tenante du titre à New York, la no 1 mondiale Aryna Sabalenka a livré vendredi un match sérieux pour devenir la première des favorites de l'US Open à se qualifier pour les huitièmes de finale. Elle a battu l'Ouzbèke Kamilla Rakhimova 6-3 6-4.

La Bélarusse de 28 ans a signé une entame de match idéale, breakant son adversaire dès son premier jeu de service tout en étant imprenable sur son propre engagement: Sabalenka n'a en effet pas raté le moindre premier service avant le septième jeu du match.

Après une première manche logiquement empochée par la patronne du circuit en 35 minutes, le duel est devenu plus serré dans le deuxième acte.

Si elle a manqué ses quatre premières balles du set, la quadruple lauréate de tournois majeurs a finalement converti la cinquième à 4-4 et n'a plus eu ensuite qu'à conclure la partie sur son service, sans avoir concédé aucune balle de break en une heure et demie de match.

La no 1 mondiale, qui doit gagner le titre à New York pour espérer conserver son trône, affrontera au prochain tour l'Américaine Taylor Townsend (WTA 96) ou la 16e mondiale Diana Shnaider. Début juin, la Russe avait éliminé Sabalenka en quarts de finale de Roland-Garros, lui infligeant même un cinglant 6-0 au troisième set.