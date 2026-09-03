Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka avancent au 3e tour de l'US Open. L'Espagnol, malgré un début difficile, a battu Jaime Faria, tandis que la Bélarusse a écrasé Polina Iatcenko en 53 minutes.

AFP Agence France-Presse

Tenants du titre en simple, Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka se sont qualifiés sans trop de difficultés pour le 3e tour de l'US Open. L'Espagnol a néanmoins connu une mise en route laborieuse. Le no 3 mondial a battu mercredi en «night session» le Portugais Jaime Faria (ATP 72) 4-6 6-0 6-3 6-2, semblant retrouver peu à peu des sensations après plus de quatre mois d'arrêt. Blessé au poignet mi-avril, forfait à Roland-Garros et Wimbledon, il s'est présenté dans le Queens sans certitude.

Pour ce nouveau test, mercredi, après un premier tour avalé en trois sets, Carlos Alcaraz a suscité quelques inquiétudes en début de match. Inhabituellement peu mobile, en délicatesse au service, il a concédé le break au septième jeu, Jaime Faria conservant cet avantage jusqu'au terme de la première manche.

«Je n'ai pas pris mon temps, je n'ai pas été patient», a expliqué lors de son interview sur le court le septuple lauréat en Grand Chelem. Emprunté jusque-là, il a commencé à réagir en début de deuxième set, sauvant deux balles de break dans le jeu initial.

«Un match difficile»

Carlos Alcaraz pris dans la foulée le service du Portugais sur un passing gagnant, salué par un public ravi. C'était le signal du rebond, marqué par le gain de huit jeux d'affilée, jusqu'à 2-0 au troisième set. L'Espagnol bougeait soudain mieux, jouant régulièrement en avançant pour mettre Jaime Faria sous pression.

Trop peu incisif, ce dernier a souvent été puni quand il a tenté de prendre l'initiative. Quant à Csrlos Alcaraz, il n'a plus connu de frayeur par la suite. «Ca a été un match difficile pour moi», a néanmoins concédé l'Espagnol, qui rencontrera le Chinois Yibing Wu (ATP 113) en 16e de finale.

Sabalenka passe en 53'

Double tenante du titre à New York, Aryna Sabalenka (WTA 1) a quant à elle rejoint le 3e tour en donnant une leçon à la Russe Polina Iatcenko (WTA 160) en deux sets, 6-1 6-1. La patronne du circuit, sevrée de titres depuis son retentissant doublé Indian Wells-Miami en mars, a été expéditive sur le court Arthur Ashe.

La Bélarusse a bouclé la première manche en à peine 24 minutes, ne perdant que quatre points sur son service. Elle a entamé le deuxième set sur le même rythme, lâchant tout de même une mise en jeu à 3-1, avant de reprendre sa marche en avant pour conclure en 53 minutes. Sa prochaine adversaire sera l'Ouzbèke Kamilla Rakhimova (WTA 92).