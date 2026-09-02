Daniil Medvedev, vainqueur de l'US Open 2021, a dominé Sebastian Gorzny 6-1 6-3 7-5 pour atteindre le troisième tour à New York. Il affrontera Arthur Rinderknech ou Jaume Munar. Mais il n'a pas manqué de s'énerver, fidèle à lui-même.

Daniil Medvedev s'énerve, mais passe le deuxième tour à l'US Open

Daniil Medvedev s'énerve, mais passe le deuxième tour à l'US Open

ATS Agence télégraphique suisse

L'Américaine Jessica Pegula (WTA 3) s'est aisément qualifiée mercredi pour le troisième tour de l'US Open. Ceci en écartant 6-3 6-1 sa compatriote Sofia Kenin (110e).

La finaliste de l'édition 2024 aura pour prochaine adversaire une autre ancienne finaliste, la Canadienne Leylah Fernandez (33e), privée du titre à New York par la Britannique Emma Raducanu en 2021.

Avec Elena Rybakina (2e) et Coco Gauff (4e), Jessica Pegula fait partie des trois joueuses qui peuvent supplanter la no 1 mondiale Aryna Sabalenka au sommet du classement mondial en cas de bon parcours à l'US Open.

La patronne biélorusse du circuit doit justement succéder à Pegula sur le Central en début de soirée, pour y affronter la Russe Polina Iatcenko (160e), issue des qualifications.

Daniil Medvedev continue

Le vainqueur de l'édition 2021 Daniil Medvedev, 8e mondial, s'est qualifié pour le troisième tour en battant 6-1 6-3 7-5 l'Américain Sebastian Gorzny (731e), invité par les organisateurs.

En panne de résultats depuis le début de la tournée sur dur nord-américaine, le Russe de 30 ans a dominé l'intégralité de la rencontre, impérial au service (14 aces), cédant une seule petite balle de break sur tout le match conclu en 2h06.

Connu pour ses frasques, le Russe s'est mis en colère après la décision de l'arbitre de rejouer un point quand deux oiseaux posés sur le filet du court Louis-Armstrong se sont envolés au milieu d'un rallye entre les deux joueurs.

Il affrontera au prochain tour le no 2 Français Arthur Rinderknech (29e) ou l'Espagnol Jaume Munar (55e).