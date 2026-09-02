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Victoire en cinq sets
Alexander Zverev miraculé au premier tour à New York

Alexander Zverev l'a difficilement emporté en cinq sets et près de cinq heures face à Lorenzo Sonego (6-4 3-6 6-7 7-5 6-4) pour son premier match à l'US Open. L'Allemand, tête de série no 1, affrontera Quentin Halys au prochain tour.
Publié: il y a 41 minutes
Que ce fut compliqué pour Alexander Zverev!
Photo: AP Photo/Frank Franklin II

Alexander Zverev s'est imposé en cinq sets et près de cinq heures de jeu pour son entrée en lice à l'US Open. Le no 2 mondial a été malmené par l'Italien Lorenzo Sonego (89) 6-4 3-6 6-7 (7/9) 7-5 6-4.

Vainqueur de son premier Grand Chelem à Roland-Garros en juin et finaliste de Wimbledon en juillet, l'Allemand de 29 ans est la tête de série no 1 dans le Queens en l'absence de l'Italien Jannik Sinner, blessé au genou droit.

Invaincu face à Lorenzo Sonego (7-0), Alexander Zverev s'est montré dominateur d'entrée avant de se mettre à déjouer dans le deuxième set, semblant manquer de combativité lors de certains échanges.

L'Italien de 31 ans a sauté sur l'occasion pour égaliser à un set partout grâce à un ace sur un jeu blanc.

La troisième manche a été plus disputée, Alexander Zverev débreakant en toute fin de set pour jouer un tie-break. Mais il s'est de nouveau manqué au service, laissant Sonego prendre les commandes du match sur une double faute.

Lorenzo Sonego à deux points du match

L'Allemand a breaké rapidement dans le 4e set, un avantage qu'il a perdu dès le jeu suivant, trop tendre sur une volée complètement manquée. Un problème qui l'a suivi tout le match puisque le Hambourgeois a converti seulement cinq de ses 22 balles de break.

Mais il a pu recoller à deux sets partout grâce à Sonego, qui a bradé son service en toute fin de manche après avoir été à deux points de la victoire. L'Italien a réitéré à 2-2 dans le cinquième en offrant le break sur une double-faute, sans jamais pouvoir recoller.

Zverev affrontera au prochain tour le Français Quentin Halys (ATP 52).

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