Rybakina poursuit sa route sans encombre à l'US Open

Elena Rybakina, numéro 2 mondiale, a écrasé Jessica Bouzas Maneiro 6-2 6-4 jeudi au 2e tour de l'US Open. La Kazakhe vise la première place WTA en cas de demi-finale à New York.

ATS Agence télégraphique suisse

No 2 mondial, Elena Rybakina n'a laissé aucun espoir à Jessica Bouzas Maneiro (WTA 105) jeudi au 2e tour de l'US Open. La Kazakhe s'est imposée 6-2 6-4 devant l'Espagnole.

La double gagnante de Grand Chelem (Wimbledon 2022, Open d'Australie 2026) a fini le travail en 1h08, faisant oublier son abandon en quarts de finale du récent WTA 1000 de Cincinnati à cause de douleurs au pied gauche. «Ce n'était pas du tout la meilleure préparation et j'étais un peu frustrée de voir que tout le monde se préparait pour le tournoi alors que je faisais tout mon possible pour me soigner», a-t-elle souligné après sa victoire, ajoutant être fière de son match.

Elena Rybakina affrontera en 16e de finale l'Ukrainienne Yuliia Starodubtseva (WTA 58). Si elle atteint les demi-finales à New York, la Kazakhe s'installera à 27 ans et pour la première fois de sa carrière au sommet du classement WTA.

Coco Gauff souffre face à Badosa

Autre candidate à la 1re place mondiale, Coco Gauff (WTA 4) a elle aussi plié son 2e tour en deux sets jeudi. Mais l'Américaine n'a pas joué son meilleur tennis face à l'Espagnole Paula Badosa (WTA 87), battue 6-4 7-6 (7-5). Sa prochaine adversaire sera une autre Espagnole, Cristina Bucsa (WTA 40).

«Je pense que j'ai besoin de matches comme ça pour gagner de la confiance. Je suis satisfaite d'avoir géré, parce que j'étais un peu nerveuse», a expliqué Coco Gauff, qui reste en course pour la 1re place mondiale au terme du tournoi, avec Aryna Sabalenka, Elena Rybakina et Jessica Pegula. Dans son cas, cette hypothèse ne deviendrait réalité que si elle remportait le titre, sous réserve qu'Elena Rybakina s'incline avant les demi-finales.