Alors que Daniil Medvedev sert pour remporter le match, Sebastian Gorzny parvient à se procurer une balle de break. Mais l'Américain de 22 ans ne parvient pas à la convertir. Peu après, son parcours à l'US Open 2026 prend fin. Il aura toutefois marqué les esprits à New York, malgré son élimination au deuxième tour.
Dans le coma à 15 ans
Sebastian Gorzny a écrit un véritable conte de fées en remportant son premier match face au Belge Raphaël Collignon. Bénéficiaire d'une wild card et classé 731e mondial, il avait créé la sensation en éliminant le 38e du classement ATP. Lui qui, à l'âge de 15 ans, était dans le coma et n'avait, selon les médecins, que 5% de chances de survie, avait ainsi remporté un match au niveau du Grand Chelem.
Face à Daniil Medvedev, huitième mondial, Sebastian Gorzny n'a cette fois pas réussi à réitérer son exploit. Et s'est incliné 6-1, 6-3, 7-5 en deux heures et sept minutes de jeu. Daniil Medvedev, vainqueur de l'US Open en 2021, s'est dit soulagé d'avoir évité un «déjà-vu». Avant le tournoi new-yorkais, il s'était en effet incliné à Winston-Salem, dès son premier match, face au compatriote de Sebastian Gorzny et lui aussi bénéficiaire d'une wild card, Martin Damm (ATP 90).