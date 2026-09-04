A New York, Gaël Monfils a disputé jeudi son dernier match en Grand Chelem, battu au 2e tour de l'US Open. A 40 ans, le Français, ovationné par le public, a souffert physiquement face à Learner Tien, lâchant en plein match que son corps lui disait «non».

ATS Agence télégraphique suisse

Le public new-yorkais a vibré une dernière fois pour son chouchou français. Gaël Monfils, 40 ans, a disputé son dernier match en Grand Chelem jeudi soir, battu 6-3 6-4 6-3 au 2e tour de l'US Open par l'Américain Learner Tien.

Une défaite logique, implacable. Mais il restera ces images folles des spectateurs du court Louis Armstrong, debout, hurlant à tue-tête le nom de Monfils pour que le plaisir dure encore un peu à New York, sa «deuxième maison», où il a réalisé certains de ses plus beaux exploits.

Lancé depuis le début de la saison dans une tournée d'adieux, l'ex-no 6 mondial voulait à tout prix rallier New York pour jouer une dernière fois dans une ambiance de feu. Désormais 311e au classement ATP, les organisateurs ont réalisé son voeu en lui octroyant une invitation.

«Mon corps me dit non»

Gaël Monfils avait rêvé d'être toujours performant à 40 ans. Ce fut chose faite mardi, le jour de son anniversaire, lorsqu'il a battu Adolfo Daniel Vallejo au 1er tour, devenant au passage le troisième quadragénaire à remporter un match à l'US Open.

Mais jeudi soir, le showman a fait son âge face à Learner Tien, 20 ans de moins, et une tactique bien rodée. «Désolé Gaël d'avoir fait autant d'amorties», a plaisanté le vainqueur du dernier Geneva Open dans son interview d'après-match face à un Monfils hilare sur son banc.

Dominé tout le match, le Parisien a quand même eu des occasions de faire le break (8) sans jamais les convertir. Learner Tien s'est montré redoutable en faisant courir le Français dans tous les coins. «Il ne me laisse pas une minute», a ainsi lancé Monfils à son clan avant le début du troisième set.

Pendant tout le match, le Français a soufflé, pris de longues secondes entre les échanges pour récupérer, fait appel à la vidéo pour gagner du temps. «Je veux mais mon corps me dit non, j'ai mal», a d'ailleurs expliqué le demi-finaliste de l'US Open 2016 à son box, sa femme Elina Svitolina au premier rang.