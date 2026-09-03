Roger Federer a été critiqué par Billie Jean King après son intronisation au Hall of Fame. La légende du tennis estime que le Bâlois pourrait s'engager davantage en faveur de l'égalité des sexes dans le monde du tennis.

Ramona Bieri

Ce week-end, Roger Federer a été honoré pour sa carrière exceptionnelle et intronisé au Hall of Fame. De nombreuses légendes du tennis étaient présentes lors de la cérémonie, parmi lesquelles Billie Jean King.

Contrairement à d'autres, la détentrice de 39 titres du Grand Chelem (en simple, double et mixte) ne s'est pas contentée de faire l'éloge de Roger Federer, mais a également formulé des critiques. Dans une interview accordée à «The Racquet», elle déclare: «J'aimerais qu'il s'engage davantage en faveur de l'égalité.» Billie Jean King fait référence à la famille de Federer et lui répète sans cesse: «Tu as deux fils et deux filles! Chez toi, l'égalité règne!»

Billie Jean King estime que Federer aurait dû, pendant sa carrière, tirer davantage parti de sa popularité pour s'engager en faveur d'une plus grande égalité, notamment en matière de prize money.

Une force motrice dans la création de la WTA

Dans les années 1970, Billie Jean King a été la grand dame derrière la création d'un circuit féminin indépendant, la WTA. Parallèlement, elle s'est battue contre les écarts importants en matière de gains et s'est engagée pour que les joueuses de tennis bénéficient d'une égalité financière.

C'est ainsi que l'US Open de 1973 est devenu le premier tournoi du Grand Chelem où les femmes et les hommes recevaient les mêmes primes. C'est désormais le cas pour les quatre tournois du Grand Chelem. Sa victoire dans la «bataille des sexes» en septembre 1973 contre Bobby Riggs a également contribué à reconnaître le tennis féminin.

Lors de son entretien avec le journaliste de «The Racquet», Billie Jean King serait peut-être allée encore plus loin dans ses critiques. Mais un proche est intervenu et a demandé de mettre fin à l'interview. La légende américaine n'a toutefois pas manqué de faire une dernière déclaration. «Pensez-vous qu'il ferait quelque chose pour ébranler le statu quo?», demande-t-elle. Et d'ajouter: «Il n'en a pas du tout envie. À sa place, moi aussi, je voudrais gagner de l'argent.»

«Je suis pour l’égalité»

La critique de Billie Jean King à l'égard de Roger Federer n'est toutefois pas tout à fait fondée. Il y a dix ans, Federer déclarait: «Je suis pour l'égalité des prix.» Lorsque Serena Williams a appelé les joueurs masculins, en 2019, à s'engager davantage en faveur de l'égalité des prix, le maestro a également réagi. Il avait alors déclaré que ses efforts pour obtenir des prix plus élevés sur le circuit ATP profiteraient en fin de compte aussi au tennis féminin.

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Et en 2020, Rofer Federer a posé cette question rhétorique sur Twitter: «Suis-je le seul à penser que le moment est venu pour le tennis masculin et féminin de s'unir?» À l'époque, Billie Jean King lui avait également apporté son soutien. Et pourtant, elle estime aujourd'hui que le Bâlois aurait pu en faire davantage.