À Flushing Meadows, Stan Wawrinka a été célébré comme il se doit après sa dernière participation à l'US Open. Il conclut ainsi son incroyable carrière dans les tournois du Grand Chelem.

Marco Pescio

That's it. C'en est fini de la carrière en Grand Chelem de Stan Wawrinka. Après 21 ans et un total de 235 matches disputés dans les tournois les plus prestigieux, le Vaudois tire sa révérence à la suite de sa défaite au premier tour de l'US Open face à Matteo Berrettini (6-7, 6-7, 0-6) et fait ses adieux en grande pompe à New York. Stan Wawrinka a joué une dernière fois les showmen et a mis le feu à la foule du Grandstand, le troisième plus grand stade de Flushing Meadows, avant de tirer des balles de tennis dans les tribunes.

Avant le tournoi, il s'était exprimé au sujet de sa wild card, obtenue très tardivement après le forfait d'un autre joueur: «J'en suis très reconnaissant. Il était important pour moi d'avoir encore une fois cette année la possibilité de disputer les quatre tournois du Grand Chelem.» Le joueur de 41 ans, qui mettra un terme à sa carrière à la fin de l'année lors de l'événement «One Last Backhand» à Genève (19 décembre), s'est montré très ému lors de son discours d'adieu sur le court et a déclaré: «Le tennis va me manquer.»

Les organisateurs lui ont remis un montage photo encadré de ses performances à New York, et Matteo Berrettini, qu'il avait déjà affronté à Wimbledon (défaite en quatre sets), lui a adressé des mots chaleureux: «Tu es une légende de notre sport.» Puis Stan Wawrinka a quitté le court sous un tonnerre d'applaudissements. Il peut quitter la scène du Grand Chelem la tête haute, car son héritage à ce niveau dépasse largement ses titres à Melbourne, Paris et New York et restera mémorable.

Retour sur quelques chiffres marquants de sa carrière dans les tournois du Grand Chelem.

Les finales

Lorsqu'on lui demande quelle a été la victoire la plus importante de sa carrière, Stan Wawrinka répond toujours: le titre à Roland-Garros 2015. À l'époque, il s'était imposé face à un Novak Djokovic irrésistible cette année-là – le Serbe avait remporté pas moins de onze titres en 2015. Mais à Paris, c'est Stan Wawrinka qui s'était imposé (4-6, 6-4, 6-3, 6-4). C'était son deuxième titre du Grand Chelem après sa victoire à l'Open d'Australie 2014 (6-3, 6-2, 3-6, 6-3), contre Rafael Nadal. Il a décroché son troisième titre à l'US Open 2016, en battant une nouvelle fois Novak Djokovic (6-7, 6-4, 7-5, 6-3). Ce n'est qu'en finale de Roland-Garros 2017 contre Nadal que Stan Wawrinka n'a eu aucune chance (2-6, 3-6, 1-6).

Les matches en cinq sets

Son surnom de «Marathon-Stan» n’est pas le fruit du hasard. Au fil de sa carrière, les matches en cinq sets sont presque devenus une marque de fabrique chez le Vaudois. Il en a disputé 49 (!), avec un bilan plutôt équilibré de 26 victoires pour 23 défaites.

Le match le plus long

Stan Wawrinka a disputé pas moins de 23 matches de Grand Chelem qui ont duré quatre heures ou plus. Le «match marathon» par excellence a eu lieu en 2019: en huitièmes de finale de Roland-Garros, il s'est livré à un duel acharné de cinq sets contre le Grec Stefanos Tsitsipas. Celui-ci a duré cinq heures et neuf minutes au total et le Vaudois a finalement remporté la partie sur le score de 7-6, 5-7, 6-4, 3-6, 8-6.

La victoire la plus nette

Stan Wawrinka n'a jamais remporté un match de manière aussi nette et rapide au cours de sa carrière en Grand Chelem que lors de Roland-Garros 2009. Il avait balayé le Chilien Nicolas Massu en trois sets et en seulement une heure et 14 minutes, sur le score de 6-1, 6-1, 6-2.

Les confrontations avec Roger Federer

Avec un bilan d'une victoire pour sept défaites, c'est justement face à des adversaires de son propre pays que Stan Wawrinka affiche son pire bilan. Contre la grande majorité des autres nations, son bilan est nettement positif. Sans surprise: s'il s'incline face à la Suisse, c'est uniquement à cause de Roger Federer, contre qui il a perdu à sept reprises. Sa seule victoire contre son compatriote remonte à son parcours vers le titre de Roland-Garros 2015, lorsqu'il avait battu le Bâlois en quarts de finale en trois sets: 6-4, 6-3, 7-6.

Ses adversaires préférés

D'Andy Roddick à Taylor Fritz: c'est face aux joueurs américains que Stan Wawrinka affiche ses meilleurs résultats en Grand Chelem, avec 13 victoires pour 4 défaites.