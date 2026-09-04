Nick Kyrgios a été suspendu un mois après un contrôle positif à la cocaïne lors du tournoi de Majorque en juin. Le finaliste de Wimbledon 2022 devra également suivre un programme de désintoxication.

AFP Agence France-Presse

La star australienne du tennis Nick Kyrgios a été suspendu un mois et s'est engagé dans un programme de désintoxication, après un contrôle positif à la cocaïne, a annoncé jeudi l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (ITIA). Le joueur de 31 ans, finaliste à Wimbledon en 2022, avait été contrôlé positif lors du tournoi ATP 250 de Majorque (Espagne) le 22 juin et suspendu temporairement pour cela depuis le 4 août.

La durée de suspension par défaut pour une infraction de ce type, commise hors compétition comme établi par l'agence, est de trois mois, a présenté l'ITIA, qui a expliqué jeudi avoir décidé de la réduire à un mois à condition que le joueur suive une démarche de soins. «Kyrgios s'est engagé dans un programme de traitement», a annoncé l'autorité dans un communiqué, «à ce titre, la suspension du joueur prendra fin le 3 septembre 2026 (jeudi, ndlr), sous réserve de l'achèvement du programme».

«Les primes et les points de classement obtenus lors du tournoi de Majorque lui seront retirés», est-il précisé. L'agence antidopage a indiqué que Nick Kyrgios avait expliqué que sa consommation de cocaïne s'était produite dans un contexte social, lors d'une soirée avant qu'il ne doive disputer un match à Majorque.

Une carrière émaillée de frasques

L'ITIA a consulté un expert scientifique indépendant au sein d'un laboratoire accrédité par l'Agence mondiale antidopage (AMA), qui a estimé que son explication était cohérente avec le taux de cocaïne détecté dans son échantillon. «En conséquence, l'ITIA a admis que la consommation de cocaïne par Kyrgios avait eu lieu hors compétition», a déclaré l'agence du tennis.

Cette suspension a constitué le dernier épisode en date d'une carrière émaillée de frasques, mais aussi de blessures et problèmes de santé mentale. A l'annonce de sa suspension cet été, le joueur avait admis «une énorme erreur» dans une publication sur Instagram et présenté ses excuses à ses proches et fans, et aux «enfants» qui le suivent.

Sans se «chercher d'excuses», il avait évoqué les nombreuses blessures l'ayant «énormément affecté aussi bien physiquement que mentalement» ces dernières années, qui ont vu l'Australien tomber à la 918e place du classement ATP.

Le redoutable serveur (1,93 m) vainqueur de sept tournois en simple et finaliste en 2022 à Wimbledon, est l'un des rares joueurs à avoir remporté des victoires sur le circuit professionnel face au «Big Four» (Federer, Nadal, Djokovic et Murray). Mais l'Australien a très peu fréquenté les courts ces dernières saisons.