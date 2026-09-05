Pour leur grand retour ensemble à l’US Open, Venus et Serena Williams ont frôlé l’exploit. Les deux sœurs se sont inclinées au bout de 3h02, après avoir mené 5/0 dans le tie-break décisif.

ATS Agence télégraphique suisse

Les soeurs Williams ont frôlé l'exploit vendredi au 1er tour du double dames de l'US Open. Venus et sa cadette Serena se sont inclinées d'un souffle, 6-3 6-7 (8/6) 7-6 (10/7), face à la paire Hao-Ching Chan/Maya Joint pour leur retour ensemble à New York. Les Williams ont même mené 5/0 dans le tie-break du troisième set avant de se faire remonter, puis dépasser, au terme d'un marathon de 3h02.

A respectivement 46 et 44 ans, Venus et Serena Williams ont justifié l'invitation des organisateurs du tournoi qu'elles ont remporté deux fois en double (1999 et 2009). Elles n'avaient plus été associées en Grand Chelem depuis 2022, à l'US Open déjà. Leur dernier succès ensemble remonte à plus de huit ans, à Roland-Garros (2018).

L'énergie du désespoir

Devant un public du stade Arthur Ashe tout acquis à leur cause, les deux légendes du tennis n'étaient visiblement pas venues pour faire de la figuration. Appliquées, elles ont donné le maximum physiquement. Parfois impressionnante à la volée, Serena Williams a accompagné beaucoup de ses finitions d'un cri rageur.

Loin de renoncer après la perte du premier set, elles ont livré une deuxième manche pleine de panache, avec pas moins de 20 coups gagnants, conclue sur un tie-break après que chaque paire a tenu son service. Menées 4-2 au troisième set, elles ont profité de la nervosité de leurs adversaires pour recoller à 4-4.

Les soeurs Williams ont semblé avoir fait le plus dur en prenant l'avantage 5/0 dans le jeu décisif de la troisième manche. Mais la Taïwanaise Hao-Ching Chan et l'Australienne Maya Joint ont alors joué avec l'énergie du désespoir pour remporter 10 des 12 derniers points du match.