Alexander Zverev (ATP 2) a brillamment rejoint les 8es de finale de l'US Open samedi à New York. Le champion olympique 2021 a battu Alejandro Tabilo (ATP 28) en trois sets maîtrisés, 6-2 7-6 6-2.

ATS Agence télégraphique suisse

Alexander Zverev (ATP 2) s'est hissé sans trop de difficultés en 8es de finale de l'US Open. Le vainqueur du dernier Roland-Garros s'est imposé en trois sets devant Alejandro Tabilo (ATP 28) samedi.Programmé pour la troisième fois consécutive en «night session» dans le stade Arthur Ashe, l'Allemand a dominé le Chilien 6-2 7-6 (7/2) 6-2. La tête de série no 1 du tableau affrontera l'Italien Luciano Darderi (ATP 22) pour une place en quarts de finale.

Alexander Zverev semble monter en puissance dans ce tournoi, dont il avait atteint la finale en 2020. Après avoir eu besoin de cinq sets pour vaincre successivement Lorenzo Sonego – en 4h53' – et Quentin Halys – en 4h33' – dans ses deux premiers matches, il s'est imposé en trois manches et 2h26' samedi.

Le champion olympique 2021 a maîtrisé son sujet face à Alejandro Tabilo, qu'il avait déjà battu en trois sets l'an dernier à New York. Il a connu une seule petite alerte, en fin de deuxième manche, concédant le break alors qu'il servait à 6-5. Mais il a dominé les débats dans le jeu décisif, gagnant les six derniers points.

Rybakina prend sa revanche

No 2 mondial chez les dames, Elena Rybakina s'est quant à elle qualifiée non sans peine pour les 8es de finale. Elle a pris sa revanche sur Yuliia Starodubtseva (WTA 58), qui l'avait battue dès le 2e tour à Roland-Garros cette année. Elena Rybakina s'est imposée 7-6 (8/6) 6-3 devant l'Ukrainienne, qui s'est procuré une balle de première manche à 6/5 dans le tie-break. La Kazakhe a sorti son arme fatale pour écarter le danger, claquant un ace, avant de retrouver sa constance au deuxième set.

La gagnante du dernier Open d'Australie affrontera en 8es de finale la demi-finaliste sortante Naomi Osaka (WTA 13e). Elle lorgne les demi-finales à New York: si elle atteint ce stade, elle s'installera pour la première fois au sommet du classement WTA.