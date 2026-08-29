Les femmes dominent le top 10 des gains financiers en tennis

Pour la première fois, les femmes dominent le top 10 des stars du tennis les mieux payées selon Forbes. Serena Williams, en ayant gagné seulement 80'000 francs en tournois, décroche la troisième place grâce à... 32,42 millions de revenus publicitaires!

Ramona Bieri

Comme chaque année, le magazine économique «Forbes» publie son classement des dix joueurs et joueuses de tennis en activité les mieux rémunérés. Celui-ci prend en compte les gains en tournois ainsi que les revenus estimés provenant de la publicité et du sponsoring au cours des douze derniers mois, jusqu’à l’US Open 2025 compris, sur la base notamment d’entretiens avec des experts du secteur.

Par rapport au top 10 de l’an dernier, plusieurs changements sont à signaler. Daniil Medvedev (10e), Frances Tiafoe (9e) et Taylor Fritz (8e) ont disparu du classement. Ils ont été remplacés par Elena Rybakina (10e), Alexander Zverev (9e) et, plus surprenant encore, Serena Williams (3e). La Suisse, elle, n’est plus représentée dans ce top 10 depuis 2022, année où Roger Federer, alors âgé de 41 ans, occupait la première place avec des revenus estimés à 72,8 millions de francs.

En tête du classement, Jannik Sinner (25 ans, no 1 mondial) a détrôné son grand rival Carlos Alcaraz (23 ans, no 3 mondial). Avec l’équivalent de 46,9 millions de francs de revenus, l’Italien est le joueur de tennis le mieux rémunéré au monde. Il a encaissé 18,6 millions de francs en gains de tournois, auxquels s’ajoutent 28,3 millions provenant de ses contrats publicitaires et de sponsoring.

L’an dernier, Jannik Sinner occupait la deuxième place avec un total de 38,3 millions de francs. Cette année, c’est Carlos Alcaraz qui hérite de cette position, avec 43,5 millions de francs de revenus. Comme son rival italien, l’Espagnol gagne nettement davantage en dehors des courts (30,8 millions) que grâce à ses performances en compétition (12,7 millions).

Presque aucun gain en tournoi pour Serena Williams

L’écart est encore plus spectaculaire chez la troisième du classement, Serena Williams (44 ans). L’Américaine n’aurait encaissé qu’environ 80 000 francs en gains de tournois sur la période prise en compte. Ses revenus publicitaires, estimés à 32,42 millions de francs, dépassent en revanche ceux de Sinner comme d’Alcaraz. Ce qui lui permet de se hisser, de manière assez surprenante, sur le podium du classement et de devenir la joueuse de tennis la mieux rémunérée.

Avec les entrées de Serena Williams et d’Elena Rybakina (27 ans, no 2 mondiale), ainsi que le retour d’Alexander Zverev (29 ans, no 2 mondial) — qui figure à nouveau dans le classement Forbes pour la première fois depuis 2019 —, cette édition marque également une première: pour la première fois, les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans le top 10.

Les six femmes présentes dans le classement ont, à elles seules, généré davantage de revenus que les quatre hommes: 139,4 millions de francs contre 130 millions. Au total, les dix stars du tennis les mieux rémunérées ont encaissé 269,4 millions de francs au cours des douze derniers mois, soit environ 17 % de plus que l’année précédente, lorsque le total s’élevait à 230,6 millions.