Roger Federer portait une montre inestimable à l'US Open

Roger Federer a captivé les regards à l'US Open avec une Rolex Daytona Le Mans en or, estimée entre 350'000 et 400'000 francs. Cette montre exclusive n'est pas disponible à la vente, selon le magazine «GQ».

Blick Sport

Lorsqu'il jouait, Roger Federer avait (entre autres) un poignet en or. S'il n'est plus présent sur les courts du monde entier, cet aspect ne change pas depuis qu'il a pris sa retraite. Mardi, il arborait une clinquante montre de la marque Rolex, son sponsor de longue date, lors de son apparition à l'US Open.

C'est le Magazine «GQ» qui a mené l'enquête sur le modèle porté par le Bâlois ainsi que sur la valeur du bijou de la marque horlogère. Que les personnes voulant imiter leur idole cessent immédiatement de rêver et songent plutôt à acheter une paire de chaussure de sa marque à défaut de pâtes puisque le Rhénan n'est plus l'égérie de Barilla.

Toujours est-il que le chronographe qui ornait le poignet de Roger Federer est une édition spéciale de la Daytona Le Mans en or, toujours selon «GQ». Une itération du modèle en or gris sorti en 2023 pour les 100 ans de la course automobile des «24 Heures du Mans». Cette montre, dont seuls 100 exemplaires ont été produits, se marchandent entre 230'000 et 350'000 francs sur les sites spécialisés, précise la version française du magazine spécialisé dans la mode et la culture.

Et la version dorée? Elle ne figure pas dans le catalogue de la marque siégeant à Genève. Cela signifie donc qu'elle n'est pas commercialisée. Certains spécialistes mentionnés par «GQ» la devisent toutefois entre 350'000 et 400'000 francs. En mars dernier, lors des Oscars, Roger Federer avait à son bras Mirka et à son poignet la fameuse Rolex Daytona Cosmograph en or blanc de l'édition «Le Mans» valant environ 200'000 francs. Plus tôt dans l'année, il a tour à tour arboré des «breloques» valant entre 15'000 et 20'000 francs lors de ses apparitions à Roland Garros et à Wimbledon. Lorsqu'il se rend aux États-Unis joue délibérément la carte du bling bling.