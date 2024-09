De plus en plus de stars du tennis s'expriment sur le cas de Jannik Sinner. Roger Federer a lui aussi été interpellé à ce sujet. Pour une fois, l'ancien tennisman suisse, d'habitude si lisse dans le discours, a un avis bien tranché.

1/6 Roger Federer est l'invité d'une émission américaine.

Ramona Bieri

Un nuage sombre plane au-dessus du numéro 1 mondial de tennis Jannik Sinner (23 ans), le soupçon du dopage. Sur le court, l'Italien n'en laisse rien paraître. A l'US Open, il s'est qualifié de manière souveraine pour les quarts de finale - il n'a concédé qu'un set, lors du premier tour.

Pourtant, ce n'est pas sa performance qui est au centre des débats, mais ce qui a été rendu public avant le début du tournoi. En mars, un test antidopage de l'Italien a donné un résultat positif. En même temps, il a toutefois été annoncé qu'il avait été blanchi. Il n'a pas été suspendu temporairement ni sanctionné.

Entre-temps, de nombreuses stars du tennis se sont exprimées à ce sujet. Novak Djokovic, Simona Halep et Rafael Nadal sont les derniers en date . Et Roger Federer n'échappe pas non plus à la question. Invité dans l'émission Today de NBC pour faire la promotion d'un livre sur lui. le Bâlois a été interrogé sur le cas de Jannik Sinner.

«Cette question doit trouver une réponse»

L'ancien joueur qualifie la situation de délicate. Il précise: «C'est le cauchemar de tout athlète et de toute équipe d'avoir ces accusations et ces problèmes». Il souligne: «Ce n'est pas quelque chose que nous voulons voir dans notre sport, de telles nouvelles, qu'il ait fait quelque chose ou non, ou n'importe quel autre joueur. C'est tout simplement du bruit dont nous ne voulons pas».

Dans le même temps, Roger Federer dénonce les questions en suspens dans cette affaire. «Je pense que nous faisons tous à peu près confiance au fait que Jannik n'a rien fait», estime-t-il. Et d'ajouter: «Mais le fait qu'il n'ait pas été suspendu provisoirment alors qu'ils n'étaient pas sûrs à 100 % de ce qui se passait - je pense que cette question doit trouver une réponse».

Roger Federer comprend donc que certains joueurs ressentent de la frustration en se demandant si Jannik Sinner a été traité de la même manière que les autres, dont Simona Halep, injustement suspendue. Mais en fin de compte, il n'y a rien d'autre à faire que de faire confiance au processus et à toutes les personnes impliquées.