Depuis des années, on construit sur la propriété de Federer à Rapperswil. (photo d'archives)

Depuis cinq ans, des travaux sont en cours sur le terrain de la famille Federer à Rapperswil dans le canton de Saint-Gall. Le dernier projet, un hangar à bateaux avec ponton, a franchi le dernier obstacle administratif.

La nouvelle construction et la démolition du port existant ont fait l'objet de plusieurs oppositions. Le conseil municipal et les autorités cantonales les ont toutes rejetées et ont accordé le permis de construire. au Bâlois. «Des mesures de protection de la nature ont été définies comme mesures de remplacement pour les atteintes à la flore et à la faune dans le lac et sur les rives du lac», écrit la ville de Rapperswil-Jona.

La décision peut faire l'objet d'un recours dans les 14 jours auprès du département de la construction et de l'environnement du canton de Saint-Gall. Si cela ne devait pas se produire, plus rien ne s'opposerait à la dernière étape sur le chemin de la propriété de rêve de Roger Federer.