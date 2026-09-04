Après sa victoire contre Stan Wawrinka à l'US Open, Matteo Berrettini a révélé avoir reçu des menaces de mort à l'encontre de sa famille. Des menaces liées aux paris sportifs qui touchent régulièrement le monde du tennis.

Manuela Bigler

Matteo Berrettini (ATP 43) a fait une déclaration troublante à l'US Open. Après sa victoire au premier tour (7-6, 7-6, 6-0) contre Stan Wawrinka (ATP 127), l'Italien a révélé que sa famille avait fait l'objet de menaces de mort, apparemment en lien avec des paris sportifs perdus.

Après ce match contre le Vaudois, qui a tiré sa révérence en Grand Chelem à la suite de cette défaite, Matteo Berrettini a été questionné en conférence de presse sur le nouveau partenariat entre l'US Open et la plateforme de pronostics Kalshi, ainsi que sur les liens toujours plus étroits entre le tennis et l'industrie des paris.

«On va tuer sa famille»

Le joueur a alors raconté que son frère Jacopo avait reçu, pendant Roland-Garros en début d'année, des SMS en lien avec ses matches. «J'ai remporté un match, et ils ont écrit à mon frère des messages du genre: 'Matteo est tellement nul. Dis-lui de perdre, sinon on va tuer sa famille'», a rapporté l'Italien au sujet de ces messages menaçants.

Ces menaces émaneraient de parieurs cherchant à influencer l'issue des rencontres du joueur. Matteo Berrettini a précisé que l'incident avait immédiatement été signalé à l'ATP et qu'une plainte avait été déposée. Les numéros de téléphone concernés, ainsi que d'autres informations, auraient également été transmis à l'organisation.

Insultes au début de sa carrière

Ces épisodes affectent personnellement Matteo Berrettini, qui se dit surtout préoccupé par les jeunes professionnels. «Je suis adulte. Mais quand je pense aux jeunes joueuses et joueurs, recevoir ce genre de messages peut être angoissant et accroître la pression psychologique», a expliqué l'ancien No 6 mondial. Il appelle donc à des mesures de protection renforcées et à la mise en place d'une structure dédiée à la lutte contre les menaces et abus liés aux paris.

Matteo Berrettini n'est pas un cas isolé. Dès mars dernier, la joueuse italienne Lucrezia Stefanini (WTA 119) avait révélé avoir reçu, avant son match de qualification pour Indian Wells, de graves menaces de mort via WhatsApp émanant d'un numéro inconnu. Matteo Berrettini avait lui-même déjà signalé, plusieurs années auparavant, en début de carrière, recevoir régulièrement des messages injurieux après ses défaites. Mais le fait que sa famille soit visée cette fois-ci franchit, à ses yeux, une ligne rouge.

Pour l'Italien, l'aventure s'arrête là à l'US Open. Matteo Berrettini s'est incliné face à l'Argentin Mariano Navone (ATP 49) sur le score de 6-3, 3-6, 4-6 et 6-7, et doit plier bagage lors du dernier tournoi du Grand Chelem de la saison.