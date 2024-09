Emma Navarro s'offre une première demi-finale en Grand Chelem

Emma Navarro très heureuse d'être dans le dernier carré à New York

ATS Agence télégraphique suisse

A 23 ans, elle affrontera jeudi la finaliste sortante Aryna Sabalenka (2e) ou la championne olympique de Paris Qinwen Zheng (7e) pour une place en finale. En deux participations, Navarro n'avait encore jamais passé le premier tour à l'US Open et son meilleur résultat en Grand Chelem était jusque-là le quart de finale joué à Wimbledon cette année.

Alors qu'elle n'avait atteint jusque-là qu'une seule fois le deuxième tour en Majeur (Roland-Garros 2023), Navarro a connu une progression fulgurante cette année: 3e tour à l'Open d'Australie, 8e de finale à Roland-Garros, quart de finale à Wimbledon et au moins demi-finales à Flushing Meadows, pour son huitième Majeur.

A New York, en plus d'avoir atteint le dernier carré, elle a également éliminé en huitièmes la tenante du titre Coco Gauff (3e). Navarro a remporté son premier et unique titre WTA à ce jour cette année en janvier à Hobart sur dur.