1/4 Belinda Bencic (ici à la Billie Jean King Cup en novembre 2023) ne sait pas encore quand elle reviendra sur le circuit WTA.

Yannick Peng

Cela fait presque un an que Belinda Bencic n'a plus disputé de match de tennis. «Je ne veux pas me fixer de date pour mon retour», déclare la joueuse de Suisse orientale, qui a donné naissance à sa fille Bella en avril, dans une vidéo Instagram de son sponsor, le Groupe Mutuel.

«Au niveau du temps, je ne veux pas me mettre la pression, mais revenir quand je serai vraiment prête». Actuellement, la championne olympique de Tokyo, âgée de 27 ans, s'entraîne une heure par jour sur le court et travaille sa condition physique pendant 60 à 90 minutes. «Bien sûr, je veux revenir le plus vite possible, mais en même temps, je ne veux pas non plus me précipiter».

L'absence de Belinda Bencic sur le circuit WTA n'a pas pu être compensée par les autres Suissesses. A l'US Open, seule l'une d'entre elles, Viktorija Golubic, figurait dans le tableau principal. La joueuse de 31 ans a échoué au 1er tour. Golubic est actuellement la seule Suissesse à figurer dans le top 100 du classement mondial, à la 73e place, suivie de Céline Naef, 177e.