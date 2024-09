Jannik Sinner passe l'obstacle Tommy Paul en trois sets à l'US Open

Jannik Sinner défiera Daniil Medvedev en quart de finale à New York

ATS Agence télégraphique suisse

L'Italien a dominé Tommy Paul (no 14) 7-6 (7/3) 7-6 (7/5) 6-1 en 2h42 pour gagner le droit d'affronter Daniil Medvedev (no 5) dans un quart de finale qui sent la poudre.

Tommy Paul a pourtant eu sa chance dans cette «night session». Porté par le public d'un Stade Arthur Ashe forcément entièrement acquis à sa cause, il a ainsi mené 4-1 service à suivre dans la première manche, après avoir empoché 11 points d'affilée.

L'Américain de 27 ans n'allait toutefois plus se procurer la moindre balle de break jusqu'au dernier jeu d'un match dont son adversaire a parfaitement géré les moments décisifs. Jannik Sinner a, ainsi, gagné les quatre derniers points du premier tie-break et les trois derniers points du second jeu décisif.

L'Italien de 23 ans, qui s'est très vite détaché (3-0) dans la dernière manche, jouera ainsi son neuvième quart de finale de Grand Chelem, le quatrième de l'année. A l'exception du premier set de son 1er tour, il a témoigné d'une sacrée maîtrise alors que son contrôle antidopage positif a été annoncé juste avant le début du tournoi.

Vainqueur de son premier Majeur en janvier à Melbourne, stoppé en demi-finale à Roland-Garros puis en quart de finale à Wimbledon, Jannik Sinner retrouvera comme à Londres Daniil Medvedev sur sa route en quart de finale. Le Russe s'était imposé en cinq sets sur le gazon de Church Road.