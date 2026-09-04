Myla Federer et Cruz Hewitt semblent très proches dans les gradins de l'US Open. Une histoire d'amour est-elle en train de s'écrire entre ces enfants de stars du tennis?

Une romance s'écrit-elle entre la fille de Roger Federer et le fils de Lleyton Hewitt?

Une romance s'écrit-elle entre la fille de Roger Federer et le fils de Lleyton Hewitt?

Daniel Kestenholz

À l'US Open, il n'y a pas que les stars sur le court qui font parler d'elles. Dans les tribunes de Flushing Meadows, les filles jumelles de Roger Federer, Myla et Charlene, ont de nouveau été aperçues en compagnie de Cruz Hewitt, le fils de la légende australienne du tennis Lleyton Hewitt.

Le courant semble particulièrement bien passer entre Myla Federer et Cruz Hewitt. Lundi soir, lors du match opposant Ben Shelton à Tallon Griekspoor, les deux jeunes gens étaient assis côte à côte au stade Arthur Ashe ; ils riaient, se montraient mutuellement des contenus sur leurs téléphones portables et se rapprochaient sans cesse l'un de l'autre.

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Le «New York Post» a estimé que Cruz Hewitt avait «flirté» avec la fille de Federer. Quant à savoir s'il y a plus que de l'amitié entre les deux, cela relève de la pure spéculation.

Déjà aperçus ensemble à plusieurs reprises

La relation entre les jumelles Federer et Cruz Hewitt n'est pas tout à fait nouvelle. Le jeune homme, lui-même joueur de tennis prometteur (ATP 354), était déjà assis aux côtés de Myla et Charlene en janvier lors de l'Open d'Australie. Les trois ont également été vus ensemble à Wimbledon.

Ces apparitions répétées alimentent encore davantage les rumeurs de flirt. Un initié a confié au magazine australien «Woman's Day» qu'il serait logique que les deux soient au moins amis: ils ont grandi ensemble et partagent des valeurs similaires.

Leurs pères étaient rivaux

Un rapprochement entre ces jeunes joueurs de tennis constituerait un contraste saisissant avec l'histoire sportive de leurs pères. Roger Federer et Lleyton Hewitt se sont affrontés à 27 reprises au cours de leurs carrières. Federer a remporté 18 de ces duels – dont la finale de l'US Open 2004, conclue sur un score sans appel de 6-0, 7-6, 6-0.

Tous deux ont également été sacrés champions à Wimbledon: Roger Federer s'est imposé à huit reprises sur le gazon londonien, tandis que Lleyton Hewitt y a décroché le titre en 2002. Cruz, quant à lui, tente aujourd'hui de marcher dans les traces de son père. Cet été, il a atteint la finale du tournoi junior de Wimbledon.