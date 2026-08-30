Roger Federer ému aux larmes par le discours de son épouse

Intronisé au Hall of Fame, Roger Federer a été ému aux larmes par le discours de Mirka. Son épouse a raconté leur histoire et salué l’homme derrière le champion.

Ramona Bieri

Un immense honneur pour Roger Federer. Le maestro du tennis a été intronisé au Hall of Fame, devenant ainsi le deuxième Suisse à recevoir cette distinction après Martina Hingis.

Au cours de son exceptionnelle carrière, Federer, 45 ans, a provoqué de nombreux moments d’émotion. Cette fois, c’est lui qui a été ému aux larmes. Lors de la cérémonie, son épouse Mirka Federer a en effet prononcé un discours en son honneur. Elle qui, au fil de ses succès, l’a soutenu depuis les tribunes, vibrant, souffrant et célébrant chaque victoire à ses côtés. S’ils sont apparus ensemble à plusieurs reprises en dehors des courts, elle a le plus souvent laissé son mari prendre la parole.

Cette fois, Mirka a fait une rare exception. Dans son discours, elle est revenue sur leur histoire d’amour et sur la carrière de Roger. Ils se sont rencontrés en 2000. À l’époque, il n’avait encore remporté aucun tournoi, a-t-elle souligné dans un clin d’œil. Leur différence d’âge ne l’a jamais dérangé. «Il m’a quand même fait la cour et, heureusement, il s’est montré persévérant.»

«Sa famille passe avant tout»

Mirka est également revenue sur le moment où elle a appris qu’elle était enceinte de leurs premières jumelles. Elle pensait alors qu’elle ne pourrait plus parcourir le monde aux côtés de son mari. Mais, pour Roger Federer, il n’en était pas question. Il lui aurait immédiatement annoncé qu’il mettrait dans ce cas un terme à sa carrière. Et il le pensait vraiment, a souligné son épouse. «Roger est comme ça. Sa famille passe avant tout.»

Pendant le discours de Mirka, son mari était assis au premier rang aux côtés de leurs quatre enfants et de ses parents. Il a écouté attentivement ses mots, s’essuyant parfois discrètement les yeux. Sa mère Lynette a elle aussi versé quelques larmes lorsque Mirka a fait l’éloge de son fils. Ses parents auraient élevé un champion, mais aussi une personne profondément bonne. Et, avant même que le monde ne découvre le joueur de tennis, «ils m’ont donné quelqu’un que j’allais admirer encore davantage».

Mirka apprécie tout particulièrement ces qualités chez son mari. «Ce qui me rend le plus fière, c’est la personne qu’il est lorsque personne ne le regarde.» Au moment d’inviter son mari à monter sur scène en tant que nouveau membre du Hall of Fame, Mirka a elle aussi eu du mal à contenir son émotion. Roger Federer avait les larmes aux yeux lorsqu’il a pris son épouse dans ses bras.

Roger fait l'éloge de Mirka

«Elle parle bien, je ne le savais même pas», a plaisanté au micro un Federer encore très ému. À propos de son intronisation au Hall of Fame, il a confié: «Faire partie de cette histoire et avoir une place ici signifie énormément pour moi».

Le Bâlois n’a pourtant jamais cherché à obtenir une telle reconnaissance. «“Fame” signifie la gloire, mais cela n’a jamais été mon objectif», a-t-il expliqué. «Je voulais simplement prendre du plaisir.» Un état d’esprit parfaitement illustré par l’image qui lui vient lorsqu’il ferme les yeux et pense au tennis. Federer ne se voit pas entouré de trophées, mais dans la peau du ramasseur de balles qu’il était autrefois aux Swiss Indoors.

Il a ensuite remercié les nombreuses personnes qui ont contribué à sa carrière. Ce n’est que vers la fin de son discours qu’il a évoqué Mirka. La présenter simplement comme son épouse serait le plus grand des euphémismes, a-t-il estimé. Elle est également son entraîneure, sa partenaire d’entraînement ou encore sa styliste. «Mirka est la personne qui m’a montré comment me concentrer davantage sur le tennis tout en prenant du plaisir dans tout le reste.»

Elle est aussi une mère merveilleuse et a rendu possible l’impossible. Cette déclaration d’amour n’a laissé presque personne insensible dans la salle. «Elle et moi, nous nous prenons par la main et traversons les murs», a affirmé Federer, la voix brisée par l’émotion. Avant de conclure: «Mirka est tout cela, et elle est mon Hall of Fame».