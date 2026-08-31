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Battu par le 49e mondial
Gros coup dur pour Novak Djokovic, éliminé d'entrée à l'US Open

Novak Djokovic a subi une défaite choc au 1er tour de l'US Open dimanche à New York. Le Serbe, en souffrance physique, s'est incliné face à Mariano Navone en cinq sets après 4h36 de combat.
Publié: il y a 34 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 25 minutes
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Le tennisman serbe s'est incliné au premier tour.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Serbe Novak Djokovic, en grande souffrance pendant tout le match, a été éliminé dimanche soir dès le premier tour de l'US Open, battu au bout de l'effort par l'Argentin Mariano Navone (49e) 7-6 (7/5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. L'ex-N.1 mondial, désormais 5e, n'avait pas perdu au premier tour depuis plus de 20 ans, à l'Open d'Australie en 2006. Cette sortie précoce éloigne un peu plus encore la perspective de le voir décrocher à 39 ans un 25e sacre record en Grand Chelem.

Le quadruple lauréat dans le Queens (2011, 2015, 2018 et 2023) avait déjà montré des signes de fébrilité il y a deux semaines lors de son seul match de préparation à Cincinnati, battu d'entrée sous une chaleur étouffante. A Flushing-Meadows, il n'avait jamais perdu au premier tour en 19 participations. Il faut remonter même à 2006, à Melbourne, pour le voir sortir dès son entrée en lice dans un tournoi du Grand Chelem.

Il a vomi à plusieurs repirses

Alors qu'il menait 4 jeux à 1 dans le premier set, le Serbe a semblé en difficulté physiquement: l'air hagard, il se passait régulièrement de la glace sur le visage après seulement quelques jeux.

Malgré les médicaments prodigués par l'équipe médicale, le natif de Belgrade a vomi à plusieurs reprises. Il a fini par céder le premier set au tie-break sur un coup droit qui s'est écrasé dans la bande du filet.

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Le Serbe a ensuite retrouvé des couleurs, profitant d'un jeu de service complètement bradé par Navone pour passer devant et recoller à un set partout. Le scénario s'est reproduit dans la manche suivante quand l'Argentin a de nouveau cédé son service dans un moment clé, permettant à Djokovic de prendre les commandes du match.

Mais il a payé tous ses efforts dans le quatrième set: il menait deux jeux à un lorsqu'il a été victime de crampes avant de disparaitre totalement, perdant huit jeux d'affilée. Il a fini par rendre les armes au bout de 4h36 dans le cinquième set.

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