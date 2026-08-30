Alors que l'US Open ouvre ses portes ce dimanche, le Norvégien Casper Ruud (20e mondial) a été contraint de déclarer forfait pour le dernier tournoi du Grand Chelem de la saison. Une défection majeure qui fait le bonheur du Français Arthur Gea.

Le Norvégien Casper Ruud (20e mondial) a déclaré forfait pour l'US Open, qui a commencé dimanche, ce qui a permis au Français Arthur Gea (87e) d'intégrer in extremis le tableau final du dernier tournoi du Grand Chelem de la saison.

Battu vendredi au troisième et dernier tour des qualifications, Gea affrontera l'Argentin Juan Manuel Cerundolo (45e) pour son entrée en lice dans le grand tableau.

Grâce à son repêchage dans le tableau final, le contingent français à New York passe de 12 à 13 joueurs, neuf hommes et quatre femmes.

Six joueurs tricolores entrent en lice dès dimanche, tandis que Gea, vainqueur début août à Los Cabos (Mexique) de son premier titre ATP, débutera son tournoi mardi.