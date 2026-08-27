Un adversaire familier pour Stan Wawrinka à l'US Open

Stan Wawrinka affrontera un adversaire qu'il connaît bien lors du premier tour de l'US Open. Le Vaudois retrouvera en effet Matteo Berrettini. Belinda Bencic se mesurera elle à la Kazakhe Yulia Putintseva.

ATS Agence télégraphique suisse

Invité de dernière minute à l'US Open, Stan Wawrinka (ATP 127) a hérité d'un adversaire qu'il connaît bien lors du tirage au sort. Il retrouvera en effet Matteo Berrettini (ATP 43) au 1er tour.

Le Vaudois de 41 ans et l'Italien ont été opposés il y a tout juste deux mois, sur le gazon de Wimbledon, au 1er tour déjà. Matteo Berrettini s'était imposé 6-7 (7/9) 7-6 (18/16) 7-6 (9/7) 7-6 (7/5), après 4h15 d'une bataille épique.

Le vainqueur de ce duel aura qui plus est droit à un sacré défi: il devrait logiquement retrouver au deuxième tour la tête de série no 4 du tableau, Novak Djokovic. Stan Wawrinka rêve certainement de se frotter à nouveau au Serbe, dix ans après l'avoir vaincu en finale de l'US Open pour remporter son troisième Majeur.

Belinda Bencic a une chance de passer le premier tour

Tête de série no 12 du tableau chez les dames, la Saint-Galloise Belinda Bencic se mesurera à la Kazakhe Yulia Putintseva (WTA 80) au 1er tour. Viktorija Golubic (WTA 55) affrontera quant à elle la Française Diane Parry (WTA 50), alors que Simona Waltert (WTA 85) en découdra avec l'Argentine Nadia Podoroska (WTA 447).