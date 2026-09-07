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Après avoir battu Tsitsipas
Shelton défiera Alcaraz en quarts à l'US Open

Carlos Alcaraz, no 3 mondial, affrontera l'Américain Ben Shelton (ATP 9) en quarts de l'US Open à New York. Les deux joueurs, impressionnants au 4e tour, promettent un duel explosif sur le court Arthur Ashe.
Publié: il y a 22 minutes
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

De retour d'une longue blessure au poignet droit, le no 3 mondial Carlos Alcaraz, tenant du titre à l'US Open, a rendez-vous en quarts de finale avec Ben Shelton (ATP 9). L'Américain s'est montré tout autant impressionnant que l'Espagnol dimanche au 4e tour.

Ben Shelton s'est imposé 6-2 6-3 6-4 devant le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 53). Le gaucher est l'homme en forme du moment, avec ce sacre dans le Masters 1000 de Montréal. Mais il a été battu par Carlos Alcaraz lors de leurs deux premières confrontations, à Roland-Garros en 2025 et à Toronto (Masters 1000) en 2023.

Après un début de tournoi poussif (une manche cédée à chaque tour), Shelton, demi-finaliste en 2023 à New York, a dominé Tsitsipas en trois sets. Contraint à l'abandon sur blessure l'an dernier au 3e tour, le Floridien n'a jamais été inquiété (aucune balle de break du Grec), et s'est encore montré impressionnant au service: 12 aces, 84% de points gagnés en première et 70% en deuxième.

Face à un autre Américain en quarts

Ex-no 3 mondial, Stefanos Tsitsipas réalisait pourtant à New York le meilleur parcours de sa carrière après plusieurs saisons sans relief. Mais il semblait à la peine physiquement, au point de réclamer un temps mort médical à la fin du deuxième set en raison de maux d'estomac.

Ben Shelton espère que les spectateurs viendront nombreux pour le choc face à Alcaraz, sans nul doute prévu sur le court Arthur Ashe. «On est tous heureux de le revoir sur les courts. Le niveau de jeu qu'il produit est incroyable. Je suis prêt», a prévenu le gaucher.

Le gagnant du choc retrouvera en demi-finales un Américain: Frances Tiafoe (ATP 12), deux fois demi-finaliste à New York, a battu 7-6 (7/1) 6-4 7-6 (8/6) le Russe Daniil Medvedev (ATP 8). Il sera opposé en quarts à son compatriote Alex Michelsen (ATP 46), qui a dominé 7-6 (8/6) 6-4 6-4 l'Argentin Tomas Martin Etcheverry (ATP 32).

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