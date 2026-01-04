DE
United Cup
La Suisse remporte son groupe

La Suisse décroche la première place de son groupe à la United Cup 2026 après sa victoire 2-1 contre l'Italie. Belinda Bencic brille en simple et double mixte, assurant la qualification pour les quarts face à la Grande-Bretagne ou la Grèce.
Belinda Bencic en grande forme à Perth
La Suisse s'est assurée la 1re place de son groupe à la United Cup en battant l'Italie 2-1 et se qualifie pour la phase à élimination directe. Belinda Bencic a remporté son simple et le double mixte. Encore dans l'élan de sa brillante fin de saison, la Saint-Galloise (WTA 11) semble aborder cette saison 2026 avec confiance. Elle est venue à bout de la Transalpine Jasmine Paolini (WTA 8), vainqueure du WTA 1000 de Rome en 2025, 6-4 6-3.

Belinda Bencic s'est adjugée un premier set décousu, qu'elle a remporté 6-4 après avoir breaké à quatre reprises Paolini. En deuxième manche, la Saint-Galloise a pris le service une première fois au 3e jeu, puis une deuxième fois pour remporter le 2e set 6-3.

Stan Wawrinka en forme malgré la défaite

En double mixte, Bencic a de nouveau été associée à Jakub Paul pour affronter Sara Errani et Andrea Vavassori. Comme la veille, le duel s'est terminé au tie-break et une fois de plus en faveur de la Suisse 7-5 4-6 10-7.

De son côté, Stan Wawrinka (ATP 157) a encore démontré ce dimanche qu'il n'allait pas faire de la figuration pour sa dernière saison professionnelle. Malgré sa défaite 6-4 6-7 (7/2) 7-6 (7/4) face à Flavio Cobolli (ATP 22), le droitier de 40 ans a livré une prestation de haut vol face au vainqueur des tournois d'Hambourg et de Munich l'an dernier.

Après avoir battu la France 3-0 et l'Italie 2-1, la Suisse est certaine de terminer à la première place de son groupe. En quarts de finale, elle affrontera mercredi à Perth le vainqueur du groupe E, qui sera soit la Grande-Bretagne, soit la Grèce.

