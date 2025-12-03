Le tennisman suisse Mika Brunold fait son coming out

Mika Brunold a rend public son homosexualité sur les réseaux sociaux. Il parle des défis auxquels il est confronté et souhaite faire passer un message clair.

Le talentueux tennisman suisse Mika Brunold a partagé un message très personnel sur Instagram. Le Bâlois, qui occupe actuellement la 307e place du classement mondial, écrit: «Il est temps de m'ouvrir et de vous dire que je suis gay».

Le jeune homme de 21 ans a délibérément décidé de faire son coming-out, bien qu'il estime que «dans un monde idéal, il n'y a aucune raison de devoir faire son coming out». Il le fait d'une part pour «franchir une étape personnelle». Et d'autre part, parce qu'il a le sentiment «[qu']on n'en parle pas encore assez dans le sport».

Mika Brunold, dont le grand-père est la légende du FC Bâle Otto Demarmels (77 ans), poursuit dans son post: «En tant que joueur de tennis professionnel, j'ai passé d'innombrables heures à travailler sur mon jeu, mon corps et mon attitude. Une des choses les plus importantes que j'ai apprises grâce à cela, c'est que le succès sur le court n'est pas seulement une question d'habileté physique. Il s'agit de découvrir votre personnalité et de rester fidèle à vous-même».

Des soutiens dans le monde du tennis

Il a longtemps réfléchi à la manière d'aborder le sujet en public: «Si cela n'a pas toujours été facile, il n'a jamais été une option de me cacher ou d'être quelqu'un que je ne suis pas».

D'autres figures emblématiques du tennis suisse comme Stan Wawrinka, Leandro Riedi, Viktorija Golubic ou l'ex-entraîneur de Federer Severin Lüthi ont réagi par des likes ou des commentaires encourageants. Eva Lys, la No1 allemande actuelle, a applaudit le coming out, pendant la légende belge Kim Clijsters a posté un petit cœur.

Brunold souligne dans sa lettre: «Être gay ne signifie pas seulement aimer le même sexe. Cela signifie aussi devoir gérer des choses auxquelles la plupart des gens n'ont même pas le temps de penser. La peur de ne pas être accepté, la pression de rester silencieux, le sentiment d'être différent. Mais j'ai grandi. Et je suis fier de ce que je suis aujourd'hui».

S'il a pu être cette personne, c'est parce qu'il a bénéficié d'un environnement solide, conclut-il: «Je suis profondément reconnaissant à tous ceux qui m'ont soutenu».