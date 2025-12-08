DE
Une compatriote pour l'aider
Jasmine Paolini renforce son staff

Jasmine Paolini (WTA 8) aura parmi ses entraîneurs en 2026 sa partenaire en double Sara Errani, a-t-elle annoncé dimanche. Les deux Italienne ont conquis l'or olympique du double à Paris 2024.
Publié: 13:37 heures
Sara Errani (à droite) intègre le staff de Jasmine Paolini (à gauche)
Photo: ANDRES MARTINEZ CASARES
ATS Agence télégraphique suisse

«Sara fera partie de mon équipe la saison prochaine», a déclaré Paolini lors d'une émission de la chaîne de télévision Rai Uno. «Il y aura deux personnes à mes côtés: Danilo Pizzorno sera mon entraîneur et Sara sera en charge des questions tactiques, car dans ce domaine, elle est à un autre niveau», a précisé Paolini, qui avait mis fin en mars dernier à sa collaboration avec Renzo Furlan, son entraîneur pendant dix ans.

Si elle a mis un terme à sa carrière en simple, Sara Errani (38 ans) entend continuer à jouer en double avec Paolini (29 ans): «Nous jouons tellement bien ensemble que c'est difficile d'arrêter», a indiqué l'ancienne 5e joueuse mondiale en simple, finaliste à Roland-Garros en 2012.

