Jasmine Paolini renforce son staff

ATS Agence télégraphique suisse
«Sara fera partie de mon équipe la saison prochaine», a déclaré Paolini lors d'une émission de la chaîne de télévision Rai Uno. «Il y aura deux personnes à mes côtés: Danilo Pizzorno sera mon entraîneur et Sara sera en charge des questions tactiques, car dans ce domaine, elle est à un autre niveau», a précisé Paolini, qui avait mis fin en mars dernier à sa collaboration avec Renzo Furlan, son entraîneur pendant dix ans.
Si elle a mis un terme à sa carrière en simple, Sara Errani (38 ans) entend continuer à jouer en double avec Paolini (29 ans): «Nous jouons tellement bien ensemble que c'est difficile d'arrêter», a indiqué l'ancienne 5e joueuse mondiale en simple, finaliste à Roland-Garros en 2012.
