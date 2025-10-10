DE
FR

Une année réussie
Fin de saison pour Leandro Riedi, opéré à l'aine

Le tennisman suisse Leandro Riedi (23 ans) met fin à sa saison suite à une opération à l'aine. C'est sa troisième intervention chirurgicale en 13 mois. Malgré ce revers, il vise un retour en Australie en janvier.
Publié: 16:48 heures
Partager
Écouter
Leandro Riedi s'était hissé en 8es de finale de l'US Open.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Leandro Riedi (23 ans) ne jouera plus cette saison. Le Zurichois a dû se soumettre à une opération à l'aine. C'est la troisième fois en treize mois qu'il passe sur le billard pour diverses blessures.

«Cassé? Parfois. Fini? Jamais»

Leandro Riedi a posté un message sur les réseaux sociaux avec une photo le montrant alité à l'hôpital. «Cassé? Parfois. Fini? Jamais», a-t-il écrit.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Leandro Riedi (ATP 171) avait étonné lors de l'US Open. Issu des qualifications, il s'était hissé en 8es de finale et avait ainsi obtenu de précieux points pour grimper dans la hiérarchie.

A lire aussi
Pas de Masters pour Belinda Bencic, battue en 8e à Wuhan
Elle ne sera pas dans le top 8
Belinda Bencic battue par Iga Swiatek en 8e de finale à Wuhan
En Chine, les stars du tennis vivent un véritable calvaire
«Vous voulez qu'on meure?»
En Chine, les stars du tennis vivent un véritable calvaire

Malgré cette nouvelle blessure, son objectif sera de renouer avec la compétition en Australie au mois de janvier, a-t-il annoncé.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Sourire, c’est bon pour la santé!
Présenté par
Sourire, c’est bon pour la santé!
5 bonnes raisons de sourire davantage
Sourire, c’est bon pour la santé!
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Avec vidéo
Présenté par
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
15 bons plans secrets
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Anticiper sa prévoyance permet de garantir les prestations de vieillesse et de réaliser ses rêves.
Présenté par
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Planifier tôt pour économiser
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Une nouvelle façon d'économiser
Présenté par
Une nouvelle façon d'économiser
Les ETF, une alternative à l'épargne?
Une nouvelle façon d'économiser
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus