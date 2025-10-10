Le tennisman suisse Leandro Riedi (23 ans) met fin à sa saison suite à une opération à l'aine. C'est sa troisième intervention chirurgicale en 13 mois. Malgré ce revers, il vise un retour en Australie en janvier.

Fin de saison pour Leandro Riedi, opéré à l'aine

Leandro Riedi s'était hissé en 8es de finale de l'US Open. Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

Leandro Riedi (23 ans) ne jouera plus cette saison. Le Zurichois a dû se soumettre à une opération à l'aine. C'est la troisième fois en treize mois qu'il passe sur le billard pour diverses blessures.

«Cassé? Parfois. Fini? Jamais»

Leandro Riedi a posté un message sur les réseaux sociaux avec une photo le montrant alité à l'hôpital. «Cassé? Parfois. Fini? Jamais», a-t-il écrit.

Leandro Riedi (ATP 171) avait étonné lors de l'US Open. Issu des qualifications, il s'était hissé en 8es de finale et avait ainsi obtenu de précieux points pour grimper dans la hiérarchie.

Malgré cette nouvelle blessure, son objectif sera de renouer avec la compétition en Australie au mois de janvier, a-t-il annoncé.