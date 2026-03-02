DE
FR

«Un petit nombre» de joueurs concernés
Le monde du tennis se veut rassurant par rapport à la situation à Dubaï

Deux jours après le début de la guerre au Moyen-Orient, un «petit nombre» de joueurs reste bloqué à Dubaï, a indiqué l'ATP. La cité émiratie est quotidiennement visée depuis samedi par des missiles et des drones iraniens.
Publié: 17:25 heures
1/2
Une poignée de joueurs sont encore coincés aux Emirats Arabes Unis.
Photo: Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

«La santé, la sûreté et le bien-être de nos joueurs, de leur équipe et du personnel du tournoi» ATP 500 de Dubaï, qui s'est achevé samedi, «est notre priorité», assure l'ATP dans un communiqué publié lundi sur le réseau social X.

«Nous sommes en mesure de confirmer qu'un petit nombre de joueurs et de membres de leur équipe sont toujours à Dubaï. Ils sont logés dans les hôtels officiels du tournoi et nous sommes en communication directe avec les personnes concernées», développe le principal circuit masculin de tennis professionnel.

Des vols vont reprendre de manière «limitée» lundi soir depuis les aéroports de Dubaï, a annoncé lundi leur exploitant, dans un communiqué.

Une trentaine de concernés

Vainqueur du double aux côtés du Britannique Henry Patten et coincé à Dubaï, le Finlandais

Harri Heliövaara a rappelé dimanche sur son blog que «l'espace aérien de la plupart de la région a été fermé» en réaction aux tirs de représailles iraniens.

Depuis samedi matin, «aucun départ n'a pu se faire depuis l'aéroport de Dubaï et par conséquent, les finalistes du tournoi de simple et quelques autres joueurs de simple sont bloqués à Dubaï. C'est aussi le cas du personnel de l'ATP: arbitres, kinés... Auxquels il faut ajouter les entraîneurs, les autres membres de l'équipe ou de la famille» des joueurs, «soit environ trente personnes au total», selon Harri Heliövaara.

Ciblé depuis samedi par des frappes américaines et israéliennes, l'Iran a répliqué en envoyant drones et missiles vers plusieurs pays de la région, dont les Emirats arabes unis.

Malgré les nombreuses explosions entendues à Dubaï depuis le début de la guerre, la finale du tournoi de double s'est disputée samedi et la cérémonie de remise des trophées a été maintenue pour le tournoi de simple, remporté sans jouer par Daniil Medvedev après le forfait de Tallon Griekspoor.

D'autres tournois au programme

L'ATP 500 de Dubaï était le dernier d'une série de tournois ATP et WTA (circuit féminin) au Moyen-Orient, avant le début mercredi du Masters et WTA 1000 d'Indian Wells.

Des tournois Challenger et ITF, aux deuxième et troisième échelons du circuit professionnel, restent cependant programmés à Fujairah (nord-est des Emirats) dans les prochains jours.

Sollicités lundi par l'AFP pour savoir si ces tournois seraient maintenus, ni l'ATP ni l'ITF n'ont réagi dans l'immédiat.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Articles les plus lus
    Articles les plus lus