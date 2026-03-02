Deux jours après le début de la guerre au Moyen-Orient, un «petit nombre» de joueurs reste bloqué à Dubaï, a indiqué l'ATP. La cité émiratie est quotidiennement visée depuis samedi par des missiles et des drones iraniens.

Le monde du tennis se veut rassurant par rapport à la situation à Dubaï

ATS Agence télégraphique suisse

«La santé, la sûreté et le bien-être de nos joueurs, de leur équipe et du personnel du tournoi» ATP 500 de Dubaï, qui s'est achevé samedi, «est notre priorité», assure l'ATP dans un communiqué publié lundi sur le réseau social X.

«Nous sommes en mesure de confirmer qu'un petit nombre de joueurs et de membres de leur équipe sont toujours à Dubaï. Ils sont logés dans les hôtels officiels du tournoi et nous sommes en communication directe avec les personnes concernées», développe le principal circuit masculin de tennis professionnel.

Des vols vont reprendre de manière «limitée» lundi soir depuis les aéroports de Dubaï, a annoncé lundi leur exploitant, dans un communiqué.

Une trentaine de concernés

Vainqueur du double aux côtés du Britannique Henry Patten et coincé à Dubaï, le Finlandais

Harri Heliövaara a rappelé dimanche sur son blog que «l'espace aérien de la plupart de la région a été fermé» en réaction aux tirs de représailles iraniens.

Depuis samedi matin, «aucun départ n'a pu se faire depuis l'aéroport de Dubaï et par conséquent, les finalistes du tournoi de simple et quelques autres joueurs de simple sont bloqués à Dubaï. C'est aussi le cas du personnel de l'ATP: arbitres, kinés... Auxquels il faut ajouter les entraîneurs, les autres membres de l'équipe ou de la famille» des joueurs, «soit environ trente personnes au total», selon Harri Heliövaara.

Ciblé depuis samedi par des frappes américaines et israéliennes, l'Iran a répliqué en envoyant drones et missiles vers plusieurs pays de la région, dont les Emirats arabes unis.

Malgré les nombreuses explosions entendues à Dubaï depuis le début de la guerre, la finale du tournoi de double s'est disputée samedi et la cérémonie de remise des trophées a été maintenue pour le tournoi de simple, remporté sans jouer par Daniil Medvedev après le forfait de Tallon Griekspoor.

D'autres tournois au programme

L'ATP 500 de Dubaï était le dernier d'une série de tournois ATP et WTA (circuit féminin) au Moyen-Orient, avant le début mercredi du Masters et WTA 1000 d'Indian Wells.

Des tournois Challenger et ITF, aux deuxième et troisième échelons du circuit professionnel, restent cependant programmés à Fujairah (nord-est des Emirats) dans les prochains jours.

Sollicités lundi par l'AFP pour savoir si ces tournois seraient maintenus, ni l'ATP ni l'ITF n'ont réagi dans l'immédiat.