Casper Ruud de retour au Geneva Open

ATS Agence télégraphique suisse
Sacré à trois reprises sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives (2021, 2022 et 2024), Casper Ruud n'a perdu qu'une seule des quatorze rencontres qu'il a livrées dans ce tournoi. Absent l'an dernier en raison d'une douleur à un genou, le Norvégien entend bien reprendre la main.
Casper Ruud (27 ans) affiche un superbe palmarès avec ses quatorze titres, dont le Masters 1000 de Madrid en 2025. Il a aussi disputé trois finales en Grand Chelem, à Roland-Garros en 2022 contre Rafael Nadal et en 2023 contre Novak Djokovic, et à l'US Open en 2022 face à Carlos Alcaraz avec la place de No 1 mondial en jeu.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
La star de la Formule 1 fait parler d'elle au «World of Racing» à Lucerne
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
Présenté par
Pourquoi ce propriétaire a agi à temps pour son chauffage
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Présenté par
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but