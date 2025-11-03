Jannik Sinner et Carlos Alcaraz joueront une exhibition en Corée du Sud en janvier
Ce match se jouera juste avant l'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem de la saison.
Cette partie, qui s'ajoute à un calendrier que les joueurs - dont Alcaraz - jugent déjà trop dense et trop long, se tiendra le 10 janvier à Incheon, près de Séoul. L'Open d'Australie, dont Sinner est le tenant du titre, débutera le 18 janvier à Melbourne.
«Pour les fans de tennis coréens ce sera la toute première chance de voir les deux meilleurs joueurs s'affronter», se félicite le constructeur automobile coréen Hundai, sponsor de l'événement, dans un communiqué.
