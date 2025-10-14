DE
Victoire en trois sets
Viktorija Golubic réussit son entrée à Osaka

Viktorija Golubic s'est qualifiée pour le deuxième tour du tournoi WTA 250 à Osaka. La Suissesse a vaincu Bianca Andreescu en trois sets, 6-3 4-6 6-4, dans un match serré.
Publié: il y a 56 minutes
Viktorija Golubic a réussi son entrée à Osaka.
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Viktorija Golubic (WTA 60) a franchi le premier tour au tournoi WTA 250 à Osaka. La Zurichoise a battu la Canadienne Bianca Andreescu (WTA 170) en trois sets, 6-3 4-6 6-4.

Fin de rencontre très disputée

La phase finale de la rencontre a été très disputée. Viktorija Golubic a servi pour le match à 5-3, mais son adversaire a réussi le break. Cela n'a pas empêché la Suissesse, qui fêtera son 33e anniversaire jeudi, de répliquer en prenant à son tour le service de la Canadienne pour enlever la partie.

Bianca Andreescu, qui avait provoqué une sensation en remportant l'US Open en 2019 et atteint la quatrième place mondiale, est loin de sa meilleure période. De nombreuses blessures l'ont handicapée ces dernières années. Au prochain tour, Viktorija Golubic affrontera la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 41), tête de série no 5, ou l'invitée japonaise Ena Shibahara (WTA 184).

