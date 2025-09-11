Anna Kalinskaja, ex-compagne de Jannik Sinner, dévoile les avances insistantes du tennisman Holger Rune. Ce dernier réagit sur les réseaux sociaux, minimisant l'incident et niant toute intention romantique.

Un as du tennis éconduit par la joueuse Anna Kalinskaja

Anna Kalinskaya a éconduit une star du tennis.

Cédric Heeb

Les couples dans le monde du tennis ne sont pas une nouveauté. Il y a encore quelques mois, la superstar italienne Jannik Sinner (24 ans, ATP 2) sortait avec la joueuse russe Anna Kalinskaja (26 ans, WTA 32). Leur premier baiser public à l’US Open 2024 avait fait sensation dans le monde entier. Mais ce moment de gloire fut aussi l’un des derniers: leur séparation est intervenue en mai 2025.

Les avances d’Holger Rune

Depuis, il semblerait qu’un autre joueur professionnel ait tenté sa chance avec Anna Kalinskaja. Dans le podcast «First and Red», elle confie: «Quelqu’un m’a récemment écrit une dizaine de fois avant d’abandonner». Quand on lui demande de qui il s'agit, elle finit par lâcher: «C’est Holger Rune».

La Russe raconte que le Danois enverrait des messages «à tout le monde», mais qu’avec elle, il a finalement renoncer, faute de réponse. «J’ai l’impression qu’il a une très haute opinion de lui-même, ou peut-être qu’il fait ce genre de choses sans trop y réfléchir», explique Anna Kalinskaja, allant même jusqu’à le qualifier de «désespéré». Et d’ajouter qu’il ne serait pas le seul à agir ainsi.

La réponse de Holger Rune

Le joueur de 22 ans a rapidement réagi. Sur X, il a commenté l’extrait de l’interview: «Ha, ha, ha. Il semble que nous ayons des différences culturelles qui amènent Anna à supposer qu’un commentaire sur une story est une invitation à un rendez-vous». Avant de préciser: «Si je veux un rendez-vous, je demande un rendez-vous. Ne vous inquiétez pas».

Ce n’est pas la première fois qu’Holger Rune fait parler de lui pour ses tentatives de flirt. La Russe Veronika Kudermetowa (28 ans), sacrée en double à Wimbledon cette année, a récemment révélé dans un podcast que le Danois lui avait également écrit. Sa réponse, cinglante: «Mon gars, je suis probablement trop vieille pour toi. Et si tu regardes mon profil Instagram, tu verras que j’ai un mari».