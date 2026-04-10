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Suspense à Bienne
La Suisse et la Tchéquie dos à dos après deux simples

La Suisse et la Tchéquie sont dos à dos après les deux premiers simples des qualifications de la Billie Jean King Cup à Bienne vendredi. Belinda Bencic s'est imposée difficilement et Golubic a cédé en deux sets.
Publié: il y a 12 minutes
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Viktorija Golubic (WTA 79) s'est inclinée en deux sets (6-1 6-4) et 85 minutes face à Linda Noskova.
Photo: AP

Belinda Bencic (WTA 11) a dominé Marie Bouzkova (WTA 24) 6-3 6-7 (4/7) 6-4 en 3h05 et donné un premier point à la Suisse. Lors de leur unique duel sur le circuit à Las Vegas en 2018, la maman de Bella l'avait déjà emporté en trois sets (1-6 6-1 6-4).

Si Bencic a passé autant de temps sur le court, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Ne menait-elle pas 3-0 dans la deuxième manche après un premier set plutôt bien négocié? La championne olympique 2021 a laissé son adversaire revenir pour mener 4-3. Contrainte de disputer un tie-break, la St-Galloise a de nouveau commencé de fort belle manière en dominant 4-1. Mais elle s'est liquéfiée en concédant six points d'affilée et le set par la même occasion.

Dans la dernière manche, les deux joueuses ont tenu leur service jusqu'à 5-4 en faveur de la Suissesse, qui a dû écarter quatre balles de break avant ça. Bencic a serré son jeu pour s'offrir deux balles de match et conclure sur sa deuxième tentative.

Au cours du deuxième match, Viktorija Golubic (WTA 79) s'est inclinée en deux sets (6-1 6-4) et 85 minutes face à Linda Noskova (WTA 14). Si le premier set fut sans histoire, la Zurichoise a mené 4-1 durant la deuxième manche avant de perdre les cinq jeux suivants. Golubic a raté le coche lorsqu'elle menait 4-3 et 40-0 sur le service de la Tchèque.

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