Stanislas Wawrinka se hisse en quarts de finale à Rennes

Tête de série no 2 du tableau en Bretagne, Stan Wawrinka s'est imposé 6-3 6-4 en 1h12' face au Français Dan Added (ATP 274) jeudi soir au 2e tour. Comme mardi face à Kenny De Schepper, il n'a pas concédé son service, effaçant l'unique balle de break à laquelle il a fait face.
L'ex-no 3 mondial, qui a claqué 8 aces dans ce match, semble également à l'abri d'une mauvaise surprise au stade des quarts de finale: il se frottera au «nobody» Michael Geerts, un Belge de 30 ans classé au 324e rang mondial. La logique voudrait qu'il retrouve en finale le Français Hugo Gaston (ATP 128), tête de série no 1.
