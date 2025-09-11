DE
FR

Encore sans perdre de set
Stanislas Wawrinka se hisse en quarts de finale à Rennes

Stan Wawrinka (WTA 149) poursuit tranquillement sa route dans le Challenger de Rennes. Le «quadra» vaudois s'est hissé en quart de finale sans perdre le moindre set.
Publié: 21:00 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 10 minutes
Partager
Écouter
Stan Wawrinka jouera les quarts de finale à Rennes.
Photo: PETER SCHNEIDER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Tête de série no 2 du tableau en Bretagne, Stan Wawrinka s'est imposé 6-3 6-4 en 1h12' face au Français Dan Added (ATP 274) jeudi soir au 2e tour. Comme mardi face à Kenny De Schepper, il n'a pas concédé son service, effaçant l'unique balle de break à laquelle il a fait face.

Plus sur le sport
Le FC Barcelone paie très cher les retards de livraison du Camp Nou
Des millions sont en jeu
Le FC Barcelone paie très cher les retards de livraison du Camp Nou
Israel-Premier Tech va modifier son appellation au Canada
«Une demande de l'équipe»
Israel-Premier Tech va modifier son appellation au Canada

L'ex-no 3 mondial, qui a claqué 8 aces dans ce match, semble également à l'abri d'une mauvaise surprise au stade des quarts de finale: il se frottera au «nobody» Michael Geerts, un Belge de 30 ans classé au 324e rang mondial. La logique voudrait qu'il retrouve en finale le Français Hugo Gaston (ATP 128), tête de série no 1.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.
Découvrez nos contenus sponsorisés
L’acteur Max Hubacher avec Faisal, collecteur de déchets. Ce travail lui apporte un petit salaire et beaucoup de reconnaissance dans le camp.
Présenté par
L’espoir naît dans les ordures
La CRS au Bangladesh
L’espoir naît dans les ordures
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Présenté par
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Entre le lac de Thoune, le lac de Brienz et les imposantes montagnes
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Présenté par
Conséquences financières
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus