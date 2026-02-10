DE
Plusieurs indices le prouvent
Une légende du tennis serait prête à faire son grand retour sur les courts

Retraitée depuis 2022, Serena Williams pourrait bientôt reprendre la compétition. Selon plusieurs sources concordantes, la légende américaine viserait un retour dès le tournoi d’Indian Wells, début mars.
Serena Williams, 23 fois lauréate en Grand Chelem, serait sur le point de faire son grand retour à la compétition.
C’est une annonce qui fait déjà vibrer le monde du tennis. Serena Williams, 23 fois lauréate en Grand Chelem, serait sur le point de faire son grand retour à la compétition. Selon des informations confirmées par Onet, une date se précise: l’Américaine pourrait rejouer dès le 4 mars à l’occasion du tournoi ATP-WTA 1000 d’Indian Wells.

Cette perspective marque un tournant, d’autant plus que Serena Williams avait démenti toute idée de retour il y a encore quelques semaines. En décembre 2025, le journaliste Ben Rothenberg affirmait qu’elle envisageait une reprise en 2026. Une information rapidement balayée par la principale intéressée sur les réseaux sociaux: «Oh là là, les gens, je ne reviens pas. Ce feu, c’est de la pure folie.»

Serena Williams se serait plus une joueuse retraitée

Pourtant, les faits récents semblent contredire cette déclaration. Le 9 février 2026, la liste des athlètes enregistrés auprès de l’Agence internationale pour l’intégrité du tennis (ITIA) a été mise à jour. Serena Williams n’y apparaît plus comme joueuse retraitée. Elle serait en passe d’achever une période de réintégration de six mois dans le groupe de contrôle antidopage, dès le 22 février.

«Cela donnerait à Serena tout le temps nécessaire pour revenir à la compétition lors du tournoi ATP-WTA 1000 d’Indian Wells, dont le tableau principal débute le 4 mars», écrit Ben Rothenberg dans Onet. D’autres options seraient également envisagées, comme les tournois de Miami, Madrid, Rome, Roland-Garros ou même Wimbledon.

Aperçue récemment dans une publicité très remarquée lors du Super Bowl, Serena Williams n’a pour l’instant pas confirmé officiellement ses intentions sportives. «Maintenant que son retour est presque officiel, nous attendons qu’elle parle ouvertement de ses plans et motivations pour la première fois», ajoute Ben Rothenberg.

A bientôt 45 ans

Absente des courts depuis septembre 2022, Serena Williams pourrait ainsi signer l’un des retours les plus marquants de l’histoire récente du tennis. A bientôt 45 ans, l’ancienne numéro un mondiale semble déterminée à prouver qu’elle n’a rien perdu de son ambition ni de son aura.

