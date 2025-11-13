DE
FR

Un triangle amoureux inattendu
Novak Djokovic révèle comment il a séduit l’ex-compagne d’un ami

Novak Djoković a révélé lors d'une interview avec Piers Morgan comment il a conquis le cœur de sa femme, Jelena Ristić, qui était auparavant en couple avec son ami. Malgré cette histoire, les deux hommes restent amis.
Publié: 19:16 heures
Partager
Écouter
Novak Djokovic et Jelena Ristić sont ensemble depuis 2005.
Photo: AFP
Blick Sport

Il y a des histoires d’amour qui semblent écrites pour le cinéma. Celle de Novak Djokovic et de Jelena Ristić en fait partie. Dans une récente interview avec Piers Morgan, le tennisman serbe a levé le voile sur ses débuts avec celle qui partage aujourd’hui sa vie, révélant une rencontre loin d’être banale.

À l’origine, Jelena fréquentait un autre joueur, un ami de longue date de Novak Djokovic. Le jeune Novak se souvient encore du jour où il a entendu parler d’elle pour la première fois: «Mon ami sortait avec Jelena à l’époque. Lors d’un match de ligue régionale, après une victoire importante, il a enlevé son maillot pour révéler un message écrit: 'Jelena, je t’aime. C’est pour toi'», raconte-t-il. Un geste qu’il trouvait alors excessif, mais qui a éveillé sa curiosité sur celle qui allait changer sa vie.

«Nous n'en parlons jamais»

Le destin, comme souvent, s’en est mêlé. Grâce à des amis communs, Novak et Jelena Ristić se rencontrent. Elle étudie en Italie, lui vit à Monte-Carlo. Les kilomètres et les obligations professionnelles ne les arrêtent pas: «J’étais une étudiante qui peinait à joindre les deux bouts, et lui un jeune joueur de tennis sans les moyens de voyager. Nous devions imaginer des plans pour nous voir et faire durer notre relation», confie Jelena Ristić.

A lire aussi
Jannik Sinner en demies, qui aura l'autre billet?
Les prétendants s'affrontent
Jannik Sinner en demies, qui décrochera le second billet?
Carlos Alcaraz repasse devant Jannik Sinner avant l'explication finale
Qui terminera en tête?
Carlos Alcaraz repasse devant Jannik Sinner avant l'explication finale

Depuis 2005, leur histoire a grandi. En septembre 2013, le Serbe a demandé Jelena Ristić en mariage. Quelques mois plus tard, ils annonçaient attendre leur premier enfant. Leur fils Stefan est né en octobre 2014, suivi de leur fille Tara en 2017. Et malgré ce début entremêlé de complications et d’émotions, Novak Djokovic assure garder de bonnes relations avec son ancien ami: «Il va bien. Il a avancé dans sa vie et a fondé une famille. Nous n’en parlons jamais, mais nous restons amis. Tout va bien», conclut-il.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus