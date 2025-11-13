Novak Djoković a révélé lors d'une interview avec Piers Morgan comment il a conquis le cœur de sa femme, Jelena Ristić, qui était auparavant en couple avec son ami. Malgré cette histoire, les deux hommes restent amis.

Novak Djokovic et Jelena Ristić sont ensemble depuis 2005. Photo: AFP

Blick Sport

Il y a des histoires d’amour qui semblent écrites pour le cinéma. Celle de Novak Djokovic et de Jelena Ristić en fait partie. Dans une récente interview avec Piers Morgan, le tennisman serbe a levé le voile sur ses débuts avec celle qui partage aujourd’hui sa vie, révélant une rencontre loin d’être banale.

À l’origine, Jelena fréquentait un autre joueur, un ami de longue date de Novak Djokovic. Le jeune Novak se souvient encore du jour où il a entendu parler d’elle pour la première fois: «Mon ami sortait avec Jelena à l’époque. Lors d’un match de ligue régionale, après une victoire importante, il a enlevé son maillot pour révéler un message écrit: 'Jelena, je t’aime. C’est pour toi'», raconte-t-il. Un geste qu’il trouvait alors excessif, mais qui a éveillé sa curiosité sur celle qui allait changer sa vie.

«Nous n'en parlons jamais»

Le destin, comme souvent, s’en est mêlé. Grâce à des amis communs, Novak et Jelena Ristić se rencontrent. Elle étudie en Italie, lui vit à Monte-Carlo. Les kilomètres et les obligations professionnelles ne les arrêtent pas: «J’étais une étudiante qui peinait à joindre les deux bouts, et lui un jeune joueur de tennis sans les moyens de voyager. Nous devions imaginer des plans pour nous voir et faire durer notre relation», confie Jelena Ristić.

Depuis 2005, leur histoire a grandi. En septembre 2013, le Serbe a demandé Jelena Ristić en mariage. Quelques mois plus tard, ils annonçaient attendre leur premier enfant. Leur fils Stefan est né en octobre 2014, suivi de leur fille Tara en 2017. Et malgré ce début entremêlé de complications et d’émotions, Novak Djokovic assure garder de bonnes relations avec son ancien ami: «Il va bien. Il a avancé dans sa vie et a fondé une famille. Nous n’en parlons jamais, mais nous restons amis. Tout va bien», conclut-il.