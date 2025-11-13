DE
Alexander Zverev ou Félix Auger-Aliassime?
Jannik Sinner en demies, qui aura l'autre billet?

Jannik Sinner se qualifie pour les demi-finales du Masters ATP de Turin en battant Alexander Zverev 6-4 6-3. Le deuxième ticket du groupe Björn Borg se jouera entre l'Allemand et Félix Auger-Aliassime, vainqueur de Ben Shelton en trois sets.
Publié: il y a 40 minutes
Jannik Sinner s'est défait d' Alexander Zverev 6-4 6-3.
Photo: Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Jannik Sinner a validé mercredi son billet pour les demi-finales du Masters ATP de Turin. L'Italien a battu l'Allemand Alexander Zverev, qui affrontera le Canadien Félix Auger-Aliassime pour le deuxième ticket.

Devant son public, Sinner (ATP 2) a battu le Berlinois (ATP 3) pour la quatrième fois de l'année, sur le score de 6-4 6-3. Il y a toutefois un peu plus de suspense dans le Piémont qu'au Masters 1000 de Paris, où le Transalpin n'avait fait qu'une bouchée de Zverev en demi-finale (6-0 6-1).

Déjà vainqueur d'Auger-Aliassime (ATP 8) lundi, le lauréat des dernières éditions de l'Open d'Australie et de Wimbledon est d'ores et déjà qualifié pour les demi-finales du tournoi des Maîtres, qui auront lieu samedi. Le deuxième billet du groupe Björn Borg pour rallier le dernier carré sera l'objet du duel Auger-Aliassime - Zverev vendredi.

«FAA» renverse Shelton

Le Canadien a en effet cueilli le succès de l'espoir mercredi en battant l'Américain Ben Shelton (ATP 5), déjà éliminé, en trois sets 4-6 7-6 (9/7) 7-5. Récent finaliste à Paris, «FAA» a su renverser la table après un premier set compliqué.

Félix Auger-Aliassime est même revenu de loin mercredi: on ne donnait pas cher de sa peau lorsqu'il a dû faire face à une balle de break à 6-4 4-3. Mais le Québécois a mieux négocié le tie-break, avant de faire la course en tête dans la manche décisive. Il a conclu son «come-back» sur le service de Shelton, après deux balles de match manquées.

