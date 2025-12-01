DE
FR

«Le tennis italien pleure»
Mort à 92 ans de la légende italienne Nicola Pietrangeli

Nicola Pietrangeli, double vainqueur de Roland-Garros et premier Italien à avoir remporté un titre du Grand Chelem, est décédé à l'âge de 92 ans. La Fédération italienne (FITP) l'a annoncé lundi.
Publié: 10:52 heures
Nicola Pietrangeli (ici à Rome en 2007 au côté de Rafael Nadal) est décédé à 92 ans.
Photo: Alessandra Tarantino
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

«Le tennis italien pleure son icône. Seul Italien à faire partie du Hall of Fame du tennis mondial, Nicola Pietrangeli est mort à l'âge de 92 ans», a écrit la FITP sur son compte X. «C'est avec une profonde tristesse que nous disons au revoir à Nicola Pietrangeli, vraie légende du tennis italien (...) Ciao, Nicola», ont de leur côté réagi les organisateurs du Masters 1000 de Rome.

Nicola Pietrangeli, né en 1933 à Tunis d'un père italien et d'une mère russe, a longtemps été considéré, avant l'éclosion de Jannik Sinner, comme le meilleur joueur italien de l'histoire.

Durant sa carrière qui s'est essentiellement déroulée avant l'ère Open, Pietrangeli a remporté 48 titres en simple, selon la «Gazzetta dello Sport», dont deux éditions de Roland-Garros en 1959 et 1960. Sur la terre battue parisienne, il a perdu deux autres finales, contre l'Espagnol Manuel Santana, en 1961 et 1964.

Un Masters 1000 porte son nom

Sur sa surface de prédilection, Pietrangeli a également remporté trois éditions de l'Open de Monte-Carlo (1961, 1967, 1968) et deux éditions des Internationaux d'Italie (1957, 1961). Il a également atteint le dernier carré sur le gazon de Wimbledon, en 1960.

Sa carrière a également été marquée par la Coupe Davis, dont il a disputé 164 matches, simples et doubles compris, pour un total de 120 victoires. S'il n'a jamais soulevé le prestigieux Saladier d'argent comme joueur, échouant en finale en 1960 et 1961 à chaque fois face à l'Australie, il était le capitaine de l'Italie lorsqu'elle a été sacrée pour la première fois en 1976.

L'un des courts les plus iconiques du Foro Italico, où a lieu en mai de chaque année le Masters 1000/WTA 1000 de Rome, porte depuis 2006 son nom.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus