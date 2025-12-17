Le No 1 mondial Carlos Alcaraz a annoncé mercredi qu'il mettait fin à la collaboration avec son entraîneur, Juan Carlos Ferrero. Cela faisait sept ans qu'ils travaillaient ensemble.

Sept ans d'une collaboration jusqu'au sommet du tennis mondial qui prend fin: à l'aube d'une nouvelle saison, Carlos Alcaraz a annoncé mercredi qu'il se séparait de son entraîneur Juan Carlos Ferrero, celui qui lui a permis d'accomplir ses «rêves d'enfants», évoquant sans plus de précisions de «nouveaux projets». «Il m'est très difficile d'écrire ce post», a débuté, sans chercher à cacher son émotion, le No 1 mondial, dans un texte publié sur ses réseaux sociaux.

«Après plus de sept ans ensemble, "Juanki" et moi avons décidé de mettre fin à notre histoire commune en tant qu'entraîneur et joueur. Merci d'avoir transformé des rêves d'enfant en réalité», a ajouté l'Espagnol, accompagnant son annonce de photos où il enlace Ferrero, lui-même ex No 1 mondial.

« Tu m'as fait grandir »

Prodige du tennis, lauréat de six titres du Grand Chelem depuis 2022, Carlos Alcaraz, aujourd'hui âgé de 22 ans, était entraîné par son compatriote depuis ses 15 ans. Joueur professionnel de tennis dans les années 1990 et 2000 et ex-numéro un mondial, Ferrero avait pris l'adolescent murcien sous son aile dans son académie de Villena, à une heure environ du domicile familial des Alcaraz, le menant en un temps record à la gloire. «Ça a changé ma vie», avait ainsi coutume de dire le jeune Espagnol à propos de cette rencontre, un point sur lequel il a de nouveau insisté mercredi.

«Nous avons commencé ce chemin alors que je n'étais qu'un gamin, et pendant tout ce temps tu m'as accompagné dans un voyage incroyable, sur les courts et en dehors... Tu m'as fait grandir en tant que sportif mais surtout en tant que personne», a souligné Alcaraz. C'est en travaillant avec lui qu'Alcaraz a remporté les 24 tournois inscrits à son palmarès.

«Nous avons réussi à atteindre le sommet, et je sens que, si nos chemins sportifs devaient se séparer, cela devait se faire depuis ces hauteurs», a ajouté «Carlito», qui a bataillé la saison dernière avec l'Italien Jannik Sinner pour ce trône de numéro un mondial.

«Merci pour tout»

Quelle sera la suite pour les deux hommes, alors que va s'ouvrira dès la fin du mois la saison 2026, en Australie ? Carlos Alcaraz n'a pas donné d'indices précis, évoquant dans son texte "de nouvelles aventures et de nouveaux projets". Mais l'Espagnol a affiché sa "sérénité", pour lui comme pour son désormais ex-coach: "Je te souhaite de tout coeur le meilleur... Nous avons tout donné (l'un pour l'autre)."

«Merci pour tout, Juanki!», a conclu Alcaraz, qui cherchera en janvier à conquérir le seul titre du Grand Chelem qui lui échappe encore, à l'Open d'Australie (18 janvier-1er février).











