Belinda Bencic passe le premier tour à Ningbo

Belinda Bencic (WTA 14) a franchi le premier tour du tournoi WTA 500 de Ningbo, en Chine. Elle a dominé la Polonaise Magda Linette (WTA 56) en deux manches, 6-3 6-2.

Le score reflète bien la physionomie d'un match maîtrisé par la Saint-Galloise, qui n'a jamais cédé son service. Tête de série no 6, Belinda Bencic affrontera au prochain tour une qualifiée qui sera la Kazakhe Julia Putintseva ou l'Ukrainienne Julia Starodubtseva.