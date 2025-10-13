Belinda Bencic passe le premier tour à Ningbo

Belinda Bencic s'est qualifiée sans problème pour le deuxième tour du tournoi de Ningbo.
Photo: AP
ATS Agence télégraphique suisse
Le score reflète bien la physionomie d'un match maîtrisé par la Saint-Galloise, qui n'a jamais cédé son service. Tête de série no 6, Belinda Bencic affrontera au prochain tour une qualifiée qui sera la Kazakhe Julia Putintseva ou l'Ukrainienne Julia Starodubtseva.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable