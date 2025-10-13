DE
Belinda Bencic passe le premier tour à Ningbo

Belinda Bencic (WTA 14) a franchi le premier tour du tournoi WTA 500 de Ningbo, en Chine. Elle a dominé la Polonaise Magda Linette (WTA 56) en deux manches, 6-3 6-2.
Publié: 10:28 heures
Belinda Bencic s'est qualifiée sans problème pour le deuxième tour du tournoi de Ningbo.
Photo: AP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le score reflète bien la physionomie d'un match maîtrisé par la Saint-Galloise, qui n'a jamais cédé son service. Tête de série no 6, Belinda Bencic affrontera au prochain tour une qualifiée qui sera la Kazakhe Julia Putintseva ou l'Ukrainienne Julia Starodubtseva.

