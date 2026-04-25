Belinda Bencic (WTA 12) a dominé Diana Shnaider (WTA 19) 6-2 7-6 pour se hisser en huitièmes de finale du tournoi WTA 1000 de Madrid. La St-Galloise affrontera l'Américaine Hailey Baptiste (WTA 32).

Belinda Bencic se hisse en huitièmes de finale à Madrid

Belinda Bencic se hisse en huitièmes de finale à Madrid

ATS Agence télégraphique suisse

Belinda Bencic (WTA 12) s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi WTA 1000 de Madrid. La St-Galloise s'est imposée face à la Russe Diana Shnaider (WTA 19) 6-2 7-6 (8/6).

Bencic a pris l'avantage 4-0 dans les deux sets. Après avoir remporté le premier set avec brio, elle a vacillé dans le deuxième et a concédé cinq jeux d'affilée. La championne olympique 2021 s'est toutefois reprise à temps pour conclure au tie-break sur sa troisième balle de match. La joueuse de 29 ans a remporté en deux sets son troisième duel contre Shnaider, de sept ans sa cadette.

En huitièmes de finale, Bencic affrontera l'Américaine Hailey Baptiste (WTA 32) qui a battu l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 9) 7-5 6-3. Bencic a obtenu son meilleur résultat à Madrid en 2019 en atteignant les demi-finales.