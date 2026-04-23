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À Madrid
Belinda Bencic remporte aisément son premier match

Belinda Bencic est parfaitement entrée dans son tournoi, à Madrid. La Suissesse a disposé de Petra Marcinko en deux sets (6-4 6-2).
Publié: il y a 33 minutes
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Belinda Bencic a bien commencé à Madrid.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Belinda Bencic a bien négocié son entrée en matière dans le WTA 1000 de Madrid. La Saint-Galloise (WTA 12) s'est imposée au 2e tour jeudi face à la Croate Petra Marcinko (WTA 74) en deux sets, 6-4 6-2.

Simona Waltert encore en lice

Exemptée de 1er tour, Bencic a mis quelques jeux à se mettre en route sur la terre battue madrilène, face à une jeune adversaire (20 ans) qu'elle n'avait encore jamais affrontée. Elle a perdu ses deux premiers jeux de service, sans conséquence puisqu'elle a directement effacé ces deux breaks.

La Suissesse a haussé le ton par la suite, réussissant un troisième break à 3-3 avant de conclure la première manche sur un jeu blanc. La vice-championne olympique de Tokyo a a ensuite fait cavalier seul dans le deuxième set dans lequel elle a très vite mené 4-0.

Au 3e tour (16es de finale), Belinda Bencic affrontera l'Espagnole Jessica Bouzas Maneiro (WTA 50) ou la Russe Diana Schnaider (WTA 19). Simona Waltert (WTA 97), l'autre Suissesse encore en lice dans le tableau madrilène, doit se mesurer à la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 40) jeudi.

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